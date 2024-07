Phinia conclui testes com motores à combustão por hidrogênio

A Phinia, produtora de sistemas de combustível premium, sistemas elétricos e produtos de reposição, anunciou nesta semana os resultados de um teste de durabilidade de alto desempenho, realizado por um de seus veículos com Motor de Combustão Interna a Hidrogênio (H²ICE). O teste, conduzido no primeiro trimestre de 2024, foi uma avaliação rigorosa das capacidades do sistema. O veículo foi submetido a uma desafiadora jornada de mais de 1 mil km em apenas 12 horas, enfrentando condições rigorosas de inverno, com temperaturas mínimas de menos 4 graus Celsius, e totalmente carregado. Esta conquista inovadora demonstra o potencial do hidrogênio como uma alternativa mais limpa e viável aos motores de combustão interna que utilizam combustíveis tradicionais, com foco particular em aplicações de transporte mais severas.

A viagem de 1.056 km, com início e término em Blois, França, demonstrou a capacidade do inovador sistema de propulsão, em dirigibilidade, desempenho e conformidade com padrões rigorosos de emissões e segurança. Os resultados também conferem confiança na viabilidade da motorização H²ICE para aplicações práticas adicionais, incluindo geração auxiliar de energia e esportes a motor.

“Este experimento é apenas um vislumbre do potencial que a tecnologia H²ICE tem para mudar a face do transporte sustentável”, comentou Todd Anderson, diretor de tecnologia da Phinia. “O sucesso desta demonstração de mais de 1 mil km na estrada, ilustra claramente que os motores H²ICE podem fornecer a potência, durabilidade, desempenho e alcance necessários para aplicações exigentes, tudo isso enquanto produzem quase zero emissões de CO²”, conclui o executivo.

Vantagens da tecnologia H²ICE

A indústria de transporte está sob crescente pressão, tanto por parte da sociedade como por normas regulatórias, para reduzir as emissões veiculares. Embora, investimentos significativos tenham sido feitos para isso, variáveis externas podem impactar o desempenho de um veículo na estrada.

O transporte de carga, frequentemente exige uma operação contínua e severa. Fatores como temperaturas extremas, cargas pesadas, ciclos operacionais contínuos e ambientes severos representam desafios adicionais. Os sistemas H²ICE estão emergindo como uma solução viável, particularmente para aplicações onde o alcance, capacidade de carga e tempos de reabastecimento são fatores críticos, graças a vários benefícios-chave:

• Reabastecimento Rápido: Em comparação com veículos elétricos a bateria (BEVs), que geralmente exigem longos tempos de carregamento, os veículos a combustão por hidrogênio podem ser reabastecidos em minutos, minimizando o tempo de parada e maximizando a eficiência operacional para as diversas modalidades de transporte de carga.

• Durabilidade e Confiabilidade: Os propulsores movidos a hidrogênio se baseiam em mais de um século de desenvolvimento de motores de combustão interna, garantindo uma motorização robusta e confiável.

• Menor Peso: Os inovadores sistemas de trilhos, injetores e controle da Phinia permitem o uso eficiente do hidrogênio, resultando em um sistema motriz mais leve, em comparação com veículos elétricos com baterias volumosas. Este é um fator crítico para a indústria do transporte, onde maximizar a capacidade de carga é essencial.

A tecnologia H²ICE da Phinia é projetada para se destacar em aplicações exigentes. Seu sistema de resfriamento eficaz a torna ideal para veículos operando em ambientes adversos. Isso se traduz em desempenho e durabilidade ideais para máquinas fora de estrada, carros de corrida e veículos comerciais leves de alta potência.

O sistema flexível pode ser otimizado para custo, potência ou eficiência, dependendo da aplicação. Isso, juntamente com a resiliência dos sistemas H²ICE a condições ambientais variadas e sua capacidade de aproveitar a infraestrutura de fabricação existente, apresenta a tecnologia da Phinia como uma solução viável e escalável para acelerar a transição para um futuro de transporte mais limpo e sustentável.

Uma Variedade de Aplicações

A Phinia está estrategicamente implantando sua tecnologia H²ICE em diversas aplicações para ajudar a maximizar seu impacto ambiental. Essa abordagem multifacetada posiciona a empresa como líder na transição para uma mobilidade mais limpa e sustentável.

Uma área de foco são os veículos comerciais leves (LCVs). Através de colaborações com grandes fabricantes, a Phinia desenvolveu LCVs H²ICE, que oferecem uma impressionante autonomia de 500 km, desempenho comparável aos dos motores a diesel e emissões de NOx (óxidos de nitrogênio) significativamente reduzidas.

Além disso, essa tecnologia está prestes a revolucionar o mundo dos esportes motorizados. A excepcional relação potência-peso oferecida pelos motores a combustão por hidrogênio abre caminho para uma participação mais limpa e sustentável em eventos de corridas de longa duração.

Estendendo-se além do setor de transporte, a motorização H²ICE demonstra notáveis capacidades na geração de energia estacionária. Os grupos geradores equipados com essa configuração são capazes de operar continuamente por 24 horas com alta eficiência de carga e partidas rápidas a frio, tornando-os uma solução ideal para aplicações de energia de backup. (Foto: Phinia/Divulgação).