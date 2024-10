Peugeot inicia vendas do novo E-2008 no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O primeiro integrante da nova gama 2008 a ser apresentado no país, o Peugeot E-2008, já tem preço definido no Brasil. A nova e irresistível versão eletrificada do SUV chega por R$ 269.990, agora com um powertrain elétrico novo, que garante ainda mais emoção a uma opção de mobilidade 100% elétrica, prazerosa e silenciosa.

O novo E-2008 ganhou um ainda mais eficiente sistema de propulsão elétrica, com ganhos significativos em vários aspectos. Em termos de potência o aumento foi de 15%, passando de 136 cv para 158 cv (o torque é de 260 Nm), enquanto a capacidade da bateria subiu de 50kWh para 54 kWh.

Os ganhos de desempenho são complementados por um incremento da autonomia, que agora chega à máxima de 261 km PBEV (INMETRO). Seu carregador trifásico de 11 kW (superior ao anterior, de 7,4 kW), permite uma recarga rápida de 80% em até 30 minutos (estações de 100 kW).

Uma das premissas da Marca do Leão, desde o início da comercialização de veículos elétricos em sua gama no país, é a oferta de toda uma cadeia de serviços e de produtos relacionados, a fim de garantir um ciclo completo de suporte ao cliente. Para isso, atualmente, já existem 764 carregadores AC e 18 carregadores rápidos DC disponíveis na rede de recarga do parceiro Zletric, nos quais clientes Peugeot recarregam sem custo. Há ainda carregadores homologados da WEG e da ENEL X à venda nas concessionárias da marca.

Praticidade e design

O modelo conta com o câmbio e-Toggle, de ergonomia única, que permite a mudança de condução de forma ágil e intuitiva com apenas um toque. Totalmente alinhado ao estilo sofisticado e esportivo do novo Peugeot E-2008, o seletor oferece três modos de condução: Eco, Normal e Sport.

O novo E-2008 ainda traz de série o Peugeot Driver Assist, um pacote muito completo de dispositivos de auxílio ao motorista, ampliando assim a proteção tanto para quem está a bordo quanto para quem está fora do veículo (outros automóveis, ciclistas e pedestres). O pacote inclui:

• Alerta de Ponto Cego;

• Alerta de Colisão;

• Frenagem de Emergência Automática;

• Auxílio de Farol Alto;

• Reconhecimento Automático de Sinalização de Velocidade;

• Detector de Fadiga;

• Piloto Automático Inteligente (ACC);

• Alerta e Correção de Permanência em Faixa.

O novo Peugeot E-2008 está disponível nas cores Cinza Selenium (metálica), Cinza Artense (metálica), Vermelho Elixir (metálica), Azul Vertigo (metálica) e Branco Okenite (perolizada).

Tradição na eletricidade

O Brasil caminha a passos largos quando o assunto é pioneirismo de automóveis eletrificados. E a eletrificação está presente na história da Peugeot desde 1902, quando a Marca já estudava o uso desse tipo de energia para veículos.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o racionamento de gasolina significou a necessidade de encontrar fontes alternativas de energia, e a Peugeot foi o único grande fabricante a se interessar por este meio de propulsão.

E assim, em 1941, a Marca passou a oferecer seu primeiro veículo elétrico, o Peugeot VLV (Véhicule Léger de Ville – Veículo Leve de Cidade), que teve 377 unidades produzidas entre junho de 1941 e fevereiro de 1943. (Foto: Peugeot/Divulgação).