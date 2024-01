Peugeot consolida sua recuperação no mercado e festeja sucesso de 2023

O começo de cada ano representa um novo ciclo e nos permite fazer um balanço do ano que passou e planejar o que se inicia. Neste momento, a Peugeot não poderia deixar de comemorar sua excelente performance em 2023, desde o crescimento da sua participação de mercado e do índice de satisfação de seus proprietários até os importantes lançamentos realizados. Seguiremos em 2024 trabalhando de forma muito forte para cada vez mais alinhar nossos produtos às expectativas de nossos clientes. Nosso objetivo é continuar aumentando o número de fãs desta Marca tão prestigiada no mundo todo, graças ao seu pioneirismo e ao prazer que seus produtos oferecem.

Um dos destaques do ano que terminou recentemente foi o Peugeot 208. O hatch, que já era considerado um dos veículos mais completos e atraentes de seu segmento, ganhou o motor Turbo 200 de130 cv de potência e câmbio automático do tipo CVT de sete velocidades. Com a novidade, a Marca do Leão passou a competir no segmento B-Hatch com outros modelos que já contavam com esse tipo de motorização.

Também em 2023, o modelo recebeu importantes prêmios no setor automotivo, como o Prêmio UOL Carros – sendo eleito o melhor compacto do Brasil na categoria Hatch Compacto; Prêmio Motorshow, Compra do Ano 2024;Nacional de 13 a 16 mkgf no Prêmio Abiauto; Prêmio Trend Car 2024 na categoria Hatch; melhor automóvel de passeio compacto no Carsughi L’Auto Preferita e Melhor Carro Nacional de até R$ 199.999 no Prêmio Top Car TV.

Sucesso de vendas

Com a expansão da linha 208, da presença dos já tradicionais SUVs e da eletrificação da marca, a Peugeot registrou um significativo aumento de vendas com relação a 2022. Por exemplo, em 2022 as concessionárias Peugeot venderam aproximadamente 14 mil unidades do modelo 208, enquanto em 2023, este número saltou para mais de 19 mil, revelando tanto o sucesso do premiado hatch 208, como também a força da Rede Peugeot.

Esse número tão notável se deve principalmente a um redirecionamento de foco voltado ao cliente, com campanhas e lançamentos dedicados, além de iniciativas que aproximaram ainda mais a Marca do consumidor, como a ação Black November, com condições especiais de vendas, e o evento Peugeot Electric Experience, que trouxe a oportunidade do consumidor conhecer em detalhes como funciona a infraestrutura de recarga e ainda realizar um test-drive nos modelos elétricos da Marca.

Top 10 do mercado

Em 2020, o primeiro ano da Stellantis, a Peugeot fechou na 14ª colocação. Desde então passou a crescer e, assim como em 2022, a Marca do Leão segue no Top 10 das marcas com maior participação de mercado no Brasil.

Com tantos reconhecimentos, uma gama completa de motores, que vai do 1.0 Firefly ao 100% elétrico, passando pelo Turbo 200 e pelo 1.6 Flex e uma oferta de acessórios para todos os gostos, o resultado não poderia ser diferente. E o ano está só começando.