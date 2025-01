Peugeot 208 foi destaque na valorização em 2024

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em um cenário desafiador para o mercado de seminovos, o Peugeot 208 se destaca como uma exceção notável. Segundo um levantamento da Mobiauto, plataforma on-line de venda de veículos, apenas um modelo seminovo (com até 3 anos de uso) conseguiu valorizar em 2024, e esse modelo é, sem dúvida, o Peugeot 208.

No final de 2024, o Peugeot 208, fabricado em Palomar e do ano de 2022, alcançou um preço médio de R$ 75.277, representando uma valorização de 1,63% em comparação ao mesmo período de 2023. Essa valorização é um indicativo claro da confiança do consumidor e da qualidade que o modelo e marca oferecem.

O Peugeot 208 é conhecido por seu design moderno e arrojado, com linhas fluidas e uma grade frontal distinta que chama a atenção. No interior, o veículo oferece um acabamento de alta qualidade, com materiais sofisticados e tecnologia de ponta.

Produzido na fábrica de El Palomar, na Argentina, o modelo conta com quatro versões (Active, Style, Allure e GT) e duas opções de motores: o 1.0 Firefly, combinado a uma transmissão manual de cinco velocidades e o multipremiado motor turbo 200 que garante um bom desempenho e economia de combustível, tornando-o ideal tanto para o uso urbano quanto para viagens mais longas. A suspensão bem calibrada proporciona conforto e estabilidade, enquanto os recursos de segurança, como controle de estabilidade e múltiplos airbags, asseguram uma condução segura.

Em resumo, o Peugeot 208 não é apenas um veículo; é um símbolo de resiliência e valorização em um mercado que enfrenta desafios. O consumidor que está em busca de um seminovo que não apenas se mantém, mas valoriza, o Peugeot 208 é a escolha ideal. (Foto: Peugeot/Divulgação).