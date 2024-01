Paccar Parts completa seis anos sem acidentes no Centro de Distribuição

A PACCAR Parts, sinônimo de liderança no segmento de peças e serviços de pós-venda para caminhões, carretas e ônibus, fechou 2023 sem qualquer registro de ocorrência no seu Centro de Distribuição em Ponta Grossa (PR). A propagação diária da cultura de segurança com toda a equipe por meio do diálogo e os treinamentos sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho ajudaram a empresa a alcançar essa marca.

“Desde nossa chegada ao Brasil em 2014, seguimos os mais rigorosos critérios de qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Com comprometimento incansável e uma equipe dedicada, alcançamos um marco significativo para a PACCAR Parts. Essa conquista reflete não apenas nossa busca pela qualidade dos nossos produtos, mas também o valor que atribuímos à segurança de cada membro da nossa equipe”, comemora Antenor Frasson, Diretor Geral da PACCAR Parts América Latina.

Um grande ponto de destaque no Centro de Distribuição é o Arco da Segurança, localizado entre a parte administrativa e o setor de operações. Nele, há mensagens, vídeos e apresentação aos visitantes que mostram o quanto a PACCAR Parts é comprometida com a saúde física e mental de seus funcionários, parceiros e clientes. A empresa também fornece todo aparato de segurança para realização de trabalho em altura. Além disso, os colaboradores também recebem luvas para proteção das mãos e treinamentos obrigatórios que são rígidamente controlados conforme a previsão da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Junto com a DAF Caminhões, a PACCAR Parts oferece um time de especialistas que colaboram como brigadistas e socorristas no Centro de Distribuição e auxiliam em momentos de risco à saúde física dos funcionários. Esses colaboradores também são responsáveis pela manutenção das normas técnicas, auditorias e certificações que mantém o padrão de qualidade da empresa.

Segurança para os clientes

Além do comprometimento com a segurança dos seus funcionários, a PACCAR Parts atua com a mesma responsabilidade ao projetar peças que garantam a máxima segurança dos veículos. “Adotamos diversos processos internos de validação e desenvolvimento dos produtos para que nossos clientes estejam seguros e confiantes na aquisição dos itens que comercializamos. Junto ao manual de instalação, por exemplo, disponibilizamos um manual de utilização, que explica todas as funcionalidades e auxilia na operação correta dos equipamentos. Nossos colaboradores também são treinados para orientar os clientes sobre o manuseio adequado dos produtos a fim de evitar incidentes durante o uso”, conclui Antenor.