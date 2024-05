Osram traz ao país testadores de bateria e de sistemas elétricos

A Osram, empresa do desenvolvimento de soluções em iluminação e acessórios automotivos, anuncia o lançamento de dois Testadores de Bateria PRO, nos modelos OBAG900 e OMM600. Ideais para mecânicos, os equipamentos são capazes de realizar uma análise completa da integridade da bateria e dos sistemas elétricos de um veículo.

O Testador de Bateria OBAG900 é compatível com 12V e 24V, tem modo de seleção de veículo e consegue realizar testes de bateria, do alternador e da Terra. Conta também com armazenamento de memória para até 80 resultados e acompanha software para computadores e estojo para transporte. “O modelo possui um prático recurso de voltímetro, que verifica se há baterias descarregadas antes de cada teste”, explica Rodrigo Gouveia, gerente de After-Market da Osram.

O especialista acrescenta que o produto consegue detectar problemas de carregamento da bateria ao verificar se as tensões do alternador estão dentro das faixas normais de operação. “Também é possível identificar possíveis problemas medindo a queda de tensão da bateria durante a partida do motor e gerar download o diagnóstico com resultados e relatório completo para impressão”.

Já o Testador de Bateria OMM600 é projetado para ser utilizado por técnicos automotivos. Com 3m de comprimento, permite a realização de testes direto da cabine do veículo, com todas as facilidades de um multímetro tradicional. “Estamos falando de um item extremamente útil para oficinas mecânicas. Ele traz 3 produtos em 1, já que funciona como multímetro, testador de fusível e analisador de bateria e tem o intuito de verificar o sistema completo de bateria”, detalha Gouveia.

Os dois novos Testadores de Bateria PRO da Osram possuem garantia de 2 anos.