OSF Digital é premiada por multinuvem criada para a Ford

Em um mercado altamente competitivo, a Ford resolveu investir em experiências personalizadas, conectadas e convenientes para os clientes como um pilar estratégico para a diferenciação da marca. E buscou o suporte de parceiros como a OSF Digital, líder global em serviços de transformação digital, que recebeu o prestigioso prêmio Partner Innovation Award 2024, na categoria Auto, pelo trabalho de aprimoramento das operações comerciais da Ford América do Sul com uma solução multinuvem abrangente da Salesforce.

Usando as ferramentas da Salesforce, a OSF Digital unificou os bancos de dados de clientes da Ford e contribuiu para personalizar a sua jornada, com a oferta de produtos e serviços mais adequados às suas preferências. A integração das áreas de vendas, marketing e serviço permite uma visão 360 graus dos clientes na região para oferecer assistência personalizada e campanhas de marketing direcionadas, gerando maior satisfação, engajamento e fidelidade.

“A integração dessas ferramentas nos permite entender cada cliente, as suas interações com os pontos de contato da marca e o seu veículo para oferecer experiências 100% personalizadas que os surpreendem”, diz Djalma Brighenti, diretor de TI da Ford América do Sul. “A inovação nos canais digitais é um dos pilares da Ford e o reconhecimento conquistado pela nossa parceira OSF Digital mostra o grande potencial desse caminho”.

A automação dos processos de vendas e marketing da Ford trouxe uma redução significativa de tempo, custo e recursos, aumentando a eficiência, precisão e qualidade do trabalho. Essa abordagem inovadora contribuiu para acelerar significativamente o crescimento dos negócios da empresa na região, com a implementação de processos fáceis e adaptados às suas necessidades específicas.

“Temos a honra de receber o Partner Innovation Award pelo nosso trabalho com a Ford América do Sul”, disse Gerard Szatvanyi, CEO da OSF Digital. “Esse reconhecimento destaca o nosso compromisso de impulsionar o crescimento dos negócios e melhorar as experiências do cliente por meio de soluções tecnológicas inovadoras”. (Foto: Ford/Divulgação).