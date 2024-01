ORA 03 é o primeiro veículo elétrico da GWM produzido fora da China

A GWM alcançou um marco histórico, com o início da produção do ORA 03, primeiro veículo elétrico fabricado em massa na China, na fábrica da GWM, em Rayong, na Tailândia. Isso marca um avanço significativo tanto para a indústria automobilística chinesa, como para a história do automóvel na Tailândia. O GWM ORA 03 é o primeiro veículo elétrico fabricado localmente na Tailândia, o que representa uma mudança pioneira na indústria automotiva do país, saindo dos modelos a combustão tradicionais e iniciando sua jornada com os modelos puramente elétricos.

Essa estreia da GWM na produção internacional de veículos totalmente elétricos representa um momento histórico na estratégia global da marca e na sua expansão sustentável, mostrando a sua capacidade de produzir uma gama abrangente de novos produtos energéticos, incluindo modelos HEV, PHEV e BEV em escala global, assim como será na fábrica brasileira da GWM ainda neste ano, e em outras bases de produção CKD em todo o mundo no futuro.

A S-VOLT, do GWM Holdings Group, será a fornecedora de baterias para o GWM ORA 03, de fabricação tailandesa, a partir desse semestre, e terá capacidade para atender ao fornecimento de 60.000 baterias elétricas (50-60 kWh em média).

GWM na Tailândia

Em novembro de 2020, a GWM adquiriu oficialmente a fábrica de Rayong, tornando-se a primeira marca automotiva chinesa privada a entrar no mercado tailandês. Em fevereiro de 2021, a empresa lançou oficialmente a marca GWM, tornando-se a primeira marca no mercado tailandês dedicada a veículos de novas energias e com um modelo de vendas diretas, com uma abordagem única de “parceria” e vendas por “preço fixo”.

Em maio do mesmo ano, o primeiro modelo HEV saiu da linha de produção da fábrica de Rayong, fazendo dela a primeira base de fabricação de veículos com energia totalmente nova da Tailândia. Em março de 2022, a GWM assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com o Departamento de Impostos Especiais da Tailândia, demonstrando seu compromisso com a política de apoio a veículos puramente elétricos na Tailândia, com o objetivo de apoiar o país a se tornar um centro de produção de veículos elétricos no Sudeste Asiático.

Em abril de 2022, a GWM colaborou com a Autoridade Geradora de Eletricidade da Tailândia (EGAT), a Autoridade Metropolitana de Eletricidade (MEA) e a Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA) para acelerar a construção de estações de carregamento e expandir as instalações de carregamento. Em julho de 2023, a GWM introduziu a S-VOLT na Tailândia, a primeira fábrica de baterias automotivas no Sudeste Asiático, não apenas fornecendo baterias de energia para modelos GWM, mas também expandindo o negócio de baterias de armazenamento de energia na região.

Desde que entrou na Tailândia, a GWM tem se comprometido localmente. A empresa iniciou a adaptação local e a pesquisa para as condições e hábitos de condução tailandeses, alcançando uma percentual de 50% de nacionalização para o primeiro modelo lançado. A GWM participa ativamente das novas políticas da indústria energética, sendo uma das primeiras marcas a responder aos subsídios do governo da Tailândia, colaborando com departamentos governamentais para construir e integrar a rede de carregamento de veículos elétricos da Tailândia.

Desde seu lançamento, em outubro de 2021, foram vendidos mais de 10 mil GWM ORA 03 na Tailândia. Em 2022, com apenas um modelo, conquistou um terço do mercado tailandês de eletricidade pura. Em 2023, apesar da concorrência, o GWM ORA 03 manteve uma posição entre os quatro primeiros, detendo aproximadamente 10% do mercado puramente elétrico.

A produção do GWM ORA 03 na Tailândia não apenas representa uma conquista significativa para a GWM, mas também solidifica o compromisso da empresa com o mercado tailandês, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento da indústria automotiva de novas energias na região. Com foco na expansão global ecológica e na responsabilidade social corporativa, a GWM continua a desempenhar um papel fundamental na condução do setor automotivo da Tailândia em direção a um futuro mais verde e sustentável.