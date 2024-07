Ônibus 100% elétrico Volvo começa a operar regularmente em Curitiba

Após uma bem-sucedida fase de testes, o Volvo BZL Elétrico entrará em operação de forma regular em Curitiba (PR). A marca tem uma cooperação histórica com a cidade, em dezenas de projetos de veículos especiais para o sistema público de transporte, com foco em segurança, eficiência e redução de emissões por passageiro transportado.

O Volvo BZL Elétrico foi adquirido pela Viação Redentor, um dos operadores do sistema de transporte urbano de Curitiba. A tecnologia elétrica é uma das alternativas da Volvo para zerar emissões de CO². “Temos a meta global de reduzir em 50% os gases de efeito estufa em nossos veículos até 2030, e em 100% até 2040”, declara André Marques, presidente da Volvo Buses na América Latina.

Eficiência energética

“Testes conduzidos pela Urbs, o órgão gestor da prefeitura para o sistema de transporte público local, da cidade, mostraram as virtudes do Volvo BZL Elétrico. Grande eficiência energética, inexistência de ruído, baixíssimo nível de vibração, muito conforto e segurança para os passageiros e motoristas foram os principais destaques”, afirma Alexandre Selski, diretor de eletromobilidade em ônibus da Volvo. A marca é uma das maiores fabricantes de veículos comerciais elétricos do mundo e já soma mais de cinco mil ônibus eletrificados em circulação em vários continentes.

O Volvo BZL Elétrico de Curitiba é equipado com quatro baterias de íon lítio de 94kWh e movido por um motor elétrico de 200kW e 425Nm de torque. A caixa de câmbio e o motor estão acoplados ao eixo de transmissão, o que garante mais robustez e alta disponibilidade. Além disso, o sistema de refrigeração das baterias é independente, proporcionando garantindo muito mais segurança e facilidade na operação e na manutenção. Com piso baixo e capacidade para 80 passageiros, o ônibus tem autonomia para até 300 quilômetros, podendo rodar durante todo o dia e recarregar as baterias na garagem do operador à noite.

Cooperação técnica

O início da operação regular do ônibus elétrico é mais um capítulo na longa história de cooperação técnica entre a Volvo, os operadores e Curitiba, cidade reconhecida por adotar soluções inovadoras para a mobilidade urbana. O município é signatário do Acordo de Paris e tem meta de zerar as emissões de 33% de sua frota até 2030 e 100% até 2050.

Desde que instalou sua fábrica em Curitiba, no final dos anos 1970, a Volvo tem contribuído com projetos de veículos que permitiram grande modernização no transporte de passageiros da capital paranaense. O melhor exemplo são os ônibus biarticulados. Introduzidos na cidade há mais de três décadas, trouxeram alta eficiência, qualidade e segurança no deslocamento de pessoas. A partir da experiência bem-sucedida em Curitiba, o conceito foi implantado em diversas outras metrópoles, rendendo à Volvo a liderança em sistemas BRT. Recentemente, a marca anunciou que a partir de agosto inicia testes com seu primeiro biarticulado elétrico na cidade. (Foto: Volvo/Divulgação).