One Equity Partners investe na Comau de automação industrial

A Stellantis N.V., fabricante de automóveis e provedora de mobilidade do mundo, e a One Equity Partners (“OEP”), uma empresa de private equity de médio porte, anunciaram que a OEP assinou um acordo vinculativo para realizar um investimento majoritário na Comau S.p.A. (“Comau”), uma empresa global de tecnologia especializada em automação industrial e robótica avançada. O spinoof da Comau faz parte do acordo estratégico estabelecido durante a fusão entre a antiga FCA e o Groupo PSA em janeiro de 2021, que formou a Stellantis N.V. Os termos financeiros da transação privada não foram divulgados.

“Comau tem se posicionado como uma companhia reconhecida no campo das soluções de automação ao longo dos seus 50 anos”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares. “Essa transação planejada foi projetada para ajudar a Comau a alcançar autonomia e fortalecer ainda mais seu sucesso, no apoio a todos os participantes, especificamente funcionários e clientes. Isto também permite à Stellantis concentrar-se em suas principais atividades comerciais na Europa”.

“Comau é líder em automação industrial com tecnologias robóticas pioneiras que tem uma enorme capacidade de crescimento”, disse Ante Kusurin, sócio na One Equity Partners. “Nós temos um profundo conhecimento em executar transações complexas, e acreditamos que temos os recursos para posicionar a Comau como um negócio autônomo de sucesso”.

“Por mais de 50 anos de história, a Comau demonstrou consistentemente a capacidade de transformar seus negócios, tecnologia e aptidão para a inovação”, disse o CEO da Comau, Pietro Gorlier. “Essa operação acompanha o plano estratégico da Comau, que visa expandir seus negócios para além do setor automotivo, direcionado ao crescimento da demanda global por automação industrial. Isso também consolidará a posição da Empresa como um forte líder internacional no seu setor, mantendo suas sólidas raízes italianas”.

O Presidente executivo Alessandro Nasi e o CEO Pietro Gorlier manterão suas responsabilidades, assim como a Equipe Executiva.

A Comau tem presença em todas as regiões e uma rede global que é fortalecida pela continuidade de seus negócios e liderança. Como empresa autônoma, a Comau pode identificar e buscar de forma independente novas oportunidades e investimentos.

A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, e deve ser concluída até o final de 2024. (Foto: Stellantis/Divulgação).