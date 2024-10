Omoda & Jaecoo revela que trabalha no desenvolvimento de novas tecnologias

Na última semana, durante a Conferência Global de Inovação 2024, na China, o Grupo Chery revelou novas práticas, tendências e conquistas no campo da tecnologia. A companhia detalhou a linha condutora para produzir novos carros em todo o grupo, que inclui Omoda & Jaecoo, no que diz respeito ao desenvolvimento futuro.

A empresa controladora da O&J declarou investimentos e esforços agressivos em inteligência. A ideia é explorar ativamente tecnologias disruptivas, mirando liderança do setor no desenvolvimento de recursos inteligentes de alto nível – entregando mais e novas opções aos consumidores.

Para o evento, o Grupo Chery reuniu convidados de agências governamentais, instituições de ensino superior e de pesquisa científica, especialistas do setor, parceiros globais e lideranças empresariais. Na pauta, além dos avanços em inovação, a marca reuniu subsídios para apontar a contribuição de marcas de automóveis chinesas para a indústria global.

Performance em vendas com tecnologia

Contando com robusto fortalecimento tecnológico, a empresa controladora da Omoda & Jaecoo alcançou saltos qualitativos em vendas durante 2024.

De janeiro a setembro, o volume acumulado de unidades vendidas ultrapassou 1,75 milhão de unidades. Assim, a Chery Automobile se tornou a única fabricante em todo o setor a marcar crescimento em vendas nas faixas de veículos de eletrificados e a combustão. Crescimento que também foi visto entre as vendas domésticas e exportação. Assim, a empresa ascendeu a novos recordes – o que garantiu registro entre as 500 empresas mais da Fortune.

Progressão em cinco campos tecnológicos

Com 27 anos de inovação contínua da marca Chery Automobile, controladora da Omoda & Jaecoo, avanços significativos em tecnologia foram alcançados.

Toda inovação atingida pelo grupo se pauta em cinco grandes campos:

1. Arquitetura;

2. Potência;

3. Cockpit inteligente;

4. Direção inteligente;

5. Sustentabilidade.

As iniciativas circundam mais de 10 de avanços tecnológicos importantes, congregando uma cadeia de inovação de valor de altíssima qualidade, a fim de promover a indústria automobilística chinesa à vanguarda do mundo.

Nesta edição da Conferência Global de Inovação, a controladora da O&J contou com diversas zonas especiais: foram quatro áreas de exposição de veículos, espaços de experiência com veículos e de itens de inteligência (mais de 100 produtos), dentro de cinco grandes campos tecnológicos.

Entre eles, Omoda & Jaecoo e Aimoga, uma empresa de tecnologia com profunda experiência em robótica e inteligência artificial, criaram em conjunto o robô humanoide Mornine e o cão mecânico biônico de segunda geração Argos – ambos fizeram sua aparição no evento.

Os protótipos combinam com as necessidades diárias dos usuários. Cobrem quaisquer cenários e campos, permitindo aos usuários experimentar a vida com tecnologia inteligente de alta qualidade.

Nova tecnologia de bateria é lançada

Na edição deste ano da Conferência Global de Inovação, a holding da Omoda & Jaecoo lançou oficialmente uma nova tecnologia de bateria.

Este tipo de bateria abrange três categorias: fosfato de ferro de lítio, uma opção de série quadrada e outra cilíndrica. São quatro destaques de performance, entre carregamento rápido, longo alcance, vida útil prolongada e maior segurança. As baterias podem carregar até 6C, fornecendo um alcance de 400 km após cinco minutos de carregamento.

Elas suportam PHEV de alcance estendido de mais de 300 km e elétricos de até 1.200 km. A vida útil é outro destaque, sendo 20% maior, com design flexível, além de fabricadas a partir de rigoroso e preciso controle de qualidade.

Volume de vendas O&J excede 350.000

Ao passo que formula um posicionamento cada vez mais centrado no desenvolvimento tecnológico de última geração, a Omoda & Jaecoo avança na expansão de mercado ao redor do mundo.

Região chave na estratégia da marca, o mercado europeu absorveu rapidamente a visão e concepção de produto e posicionamento de marca, começando pela Espanha. Após, Omoda & Jaecoo desembarcou com sucesso em vários países, como Itália, Polônia e Reino Unido. Tornou-se a primeira marca da Chery a iniciar vendas no velho continente.

Desde o início de suas operações no mundo, a partir de 2023, a Omoda & Jaecoo aderiu uma direção centrada no cliente. Desde então, aumentou continuamente o investimento em P&D e estabeleceu relacionamentos cooperativos estáveis e de longo prazo com muitos fornecedores globais.

Em apenas um ano e meio, ela cobriu com sucesso 32 grandes mercados ao redor do mundo, com um volume de vendas global superior a 350.000 unidades. A rede cobre quase 1.000 lojas, tornando-se a marca de automóveis de crescimento mais rápido do mundo. No plano, a visão é expandir gradualmente para mais de 60 novos mercados ao redor do mundo em 2025. (Fotos: Omoda & Jaecoo/Divulgação).