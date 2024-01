Omoda | Jaecoo fecha dezembro com alta de 12,6% nas vendas

A Omoda | Jaecoo estreou globalmente em abril de 2023 e, após um crescimento contínuo e sustentável, encerrou o ano com mais de 147.000 unidades comercializadas ao redor do mundo. Os números, que não contabilizam os dados do mercado chinês, foram impulsionados após um desempenho recorde de 13.667 veículos vendidos no mês de dezembro. Se comparado a novembro, a companhia aumentou seu volume de vendas em 12,6%.

Com uma nova abordagem para o mercado, com produtos de design inovador e tecnologia de ponta, a Omoda | Jaecoo vem se destacando no cenário global e se tornando um player altamente competitivo nos segmentos onde atua. A rápida expansão global das marcas também justifica o ritmo de crescimento sustentável da empresa.

“A partir dos grandes resultados obtidos durante 2023, revisitamos nosso plano de expansão global e hoje o nosso foco é atingir 40 mercados com a Omoda e 25 com a Jaecoo até o final de 2024”, afirma Mr. Shawn XU, CEO das marcas. Anteriormente, o plano da empresa era chegar em 30 países com a Omoda e 10 com a Jaecoo neste ano.

Consumidores em primeiro lugar

Além da comercialização de automóveis e da expansão global, a Omoda | Jaecoo tem como uma de suas premissas ter os consumidores como verdadeiros parceiros. No final de 2023, a empresa realizou dois eventos com usuários de todo o mundo, reunindo profissionais e clientes para a construção de um ecossistema que permite a troca de experiências e a cocriação entre as partes com o objetivo de oferecer veículos e serviços ainda mais empolgantes. “Em um cenário altamente competitivo, não só é essencial procurar a excelência e a inovação dos produtos, mas também promover uma ligação emocional profunda com as pessoas”, diz Mr. Shawn. “Queremos atender os anseios e desejos dos nossos consumidores, e ações como esta fazem toda a diferença. Um dos motivos para o sucesso dos nossos veículos e dos prêmios globais que recebemos é essa união de esforços”, completa o executivo.

Ao longo do último ano, a Omoda | Jaecoo recebeu o reconhecimento não só dos clientes, mas também da mídia especializada em diversos países. O Omoda 5 recebeu o prêmio de “Melhor SUV” na Indonésia e diversos prêmios na Malásia, como “Carro do Ano”, “Melhor SUV” e “Melhor SUV de 5 lugares”. Além disso, no relatório “2023 China Initial Quality Study (IQS)”, publicado pela J.D. Power, a marca Omoda recebeu o título de melhor desempenho em termos de qualidade inicial.

A Omoda | Jaecoo se destacou no mercado global em seu ano de estreia e, em 2024, será a vez do Brasil. Com o já confirmado Omoda 5, que chegará em três versões, sendo duas híbridas leves e uma totalmente elétrica, a marca reafirma seu compromisso em oferecer veículos mais sustentáveis aos consumidores brasileiros. Além disso, a Jaecoo vai desembarcar no mercado local com dois modelos.