Omoda & Jaecoo chega a quase 400 mil unidades vendidas

A Omoda & Jaecoo (O&J) vem vivenciando, ao longo de 2024, forte momento em vendas, ao atingir 23.409 unidades comercializadas em novembro. Este é o sétimo mês consecutivo que as vendas mensais da O&J ultrapassaram as 20.000 unidades. Em apenas 19 meses desde seu lançamento, a marca já beira um total acumulado de 400.000 unidades – são 397.852 veículos vendidos em todo o mundo.

Destaque fica para a região europeia, traduzindo o lançamento e estreia da marca no continente em grande desempenho comercial, em especial na Espanha. Em novembro, o mercado alcançou um resultado impressionante com um aumento de 22% na comparação mês a mês. Itália e Polônia também continuaram a escalada, impulsionando efetivamente o crescimento regional. No Sudeste Asiático, a Malásia se destacou após impulso com início das vendas do Jaecoo 7 ainda em novembro.

O rápido crescimento das vendas da Omoda & Jaecoo no mundo tem base nas vantagens tecnológicas de seus modelos e nas diversas ações de marca e colaborações promovidas ao longo dos últimos dois meses. A estratégia visava comunicação para diversificação de alcance a múltiplos públicos por meio de ativações nas regiões-chave, contando com recursos locais e compreendendo completamente as características dos variados mercados.

Atividades de marca mundo afora

Como uma marca global do setor automotivo, a Omoda & Jaecoo é profundamente aderente aos conceitos de inovação, conduzindo pesquisas e cultivos escutas sensíveis sobre vários aspectos que envolvam os produtos, desde segurança veicular, novas aplicações de propulsão e energia, desempenho off-road, além de aspectos de qualidade construtiva e evolução tecnológica.

Em 25 de novembro, a Omoda & Jaecoo estreou um jantar de gala a formadores de opinião em Londres, no Reino Unido, apresentando o modelo J7 PHEV (híbrido plug-in), atraindo com sucesso a atenção da audiência britânica. O Super Sistema Híbrido (SHS) transportado pelo J7 oferece vantagens exclusivas, que combinam de forma efetiva os benefícios de veículos híbridos e aqueles totalmente elétricos (EVs). Dados de teste recentes, sob a condição de trabalho WLTP (Procedimento de teste de veículos leves harmonizado mundialmente), o alcance elétrico puro atinge 125,2 km, com uma taxa de obtenção de até 139%, o alcance de sustentação de carga é de até 1.353 km.

Omoda & Jaecoo abrindo fronteiras no sudeste asiático

Em 1º de novembro, na cerimônia de exportação do Omoda C5 da Indonésia para o Vietnã, o Ministro Indonésio Agus Gumiwang compareceu ao evento – um marco no processo de localização da marca no Sudeste Asiático. Após o reinício das exportações, em 26 de novembro, o Omoda C5 foi lançado no Vietnã. Shawn Xu, CEO da Omoda & Jaecoo International, anunciou o plano de estabelecer uma base de produção localizada no Vietnã para atender às diversas necessidades dos consumidores da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático).

“Nascida para Nova Energia, Nascida para o Global”, o Omoda & Jaecoo conquistou a confiança de usuários globais com desempenho de produto superior e força tecnológica avançada. No futuro, a marca continuará a cultivar profundamente seu layout estratégico, promover o desenvolvimento da localização da marca, atualizar e inovar produtos, trazer mais possibilidades de aplicações, com intuito de auxiliar usuários atingir um novo patamar e ecossistema de mobilidade. (Foto: Omoda & Jaecoo/Divulgação).