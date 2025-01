Omoda & Jaecoo Brasil abre sua sede em São Paulo

Omoda & Jaecoo (O&J) Brasil abriu os trabalhos em 2025 com um novo marco, visando o início das ações comerciais. Em evento realizado nessa quarta-feira, 15 de janeiro, a fabricante inaugurou, oficialmente, escritório sede localizado na região do Morumbi, em São Paulo (SP), em conjunto de 843m2, o suficiente para abrigar mais de 100 pessoas. A celebração, que reuniu colaboradores e parceiros, cumpre etapa fundamental do plano estratégico da empresa para o País.

O ambiente, totalmente trabalhado em detalhes que trazem a identidade da marca, foi erguido para ser o cérebro das operações da marca em solo nacional. Assim, equipes estratégicas para o negócio ficarão sediadas em um espaço inspirador, infraestrutura avançada, além de localização privilegiada – colaborando para o desenvolvimento profissional de cada indivíduo.

“Mais do que estações de trabalho, nos pautamos em dar condições para o desenvolvimento de competências. O escopo foi desenhado como tradução dos elementos que compõem o orgulho de pertencer. Os espaços de trabalho são integrados, as ferramentas de comunicação são personalizadas e toda estrutura foi armada para promover inspiração”, analisa Flavio Tozetto, head de recursos humanos e corporativo da Omoda & Jaecoo Brasil.

Segundo o executivo, com a abertura oficial do novo escritório da O&J no Brasil, a companhia dá início a uma cultura e filosofia corporativa que se inspira na premissa “No Brasil, para o Brasil”. Parte do plano de crescimento sustentável da marca, em 2025 o quadro de funcionários deve crescer, saindo dos atuais 15 para 50 colaboradores. Este crescimento vem em compasso a um ano recheado de desafios, com lançamento e estreia da marca.

Novas vagas e posições executivas

Com as estreias dos modelos Omoda 5 e Jaecoo 7 agendadas para o primeiro trimestre deste ano, a Omoda & Jaecoo Brasil começa o ano com uma estruturação forte na equipe. Com o período de pré-lançamento às portas, a marca abriu vagas em áreas consideradas vitais, abrangendo equipes comerciais, como vendas, pós-vendas, marketing, além das estratégicas, como logística, engenharia, TI e produto. Ao todo, são 16 posições em nove áreas de atuação:

Vendas:

– Gerente de vendas regional;

– Analista de operações de atacado.

Pós-vendas:

– Especialista em peças de reposição;

– Especialista em garantia;

– Consulto de pós-vendas;

– Consultor de serviços (campo).

Produto:

– Analista de planejamento de vendas.

Engenharia de produto:

– Engenheiro de homologação;

– Engenheiro de Pesquisa e Desenvolvimento (duas vagas).

Marketing:

– Head de marketing

– Especialista em eventos

Logística:

– Especialista em Comex.

Finanças:

– Analista de tesouraria.

RH e corporativo:

– Relações trabalhistas.

TI:

– PMO.

As inscrições/aplicações podem ser feitas por meio do canal oficial da marca no Linkedin, na área do quadro de vagas no perfil: https://www.linkedin.com/company/omoda-jaecoo-brasil.

A condução e liderança dos heads de departamentos deve ser encabeçada por dois novos executivos, em cargos que estão ainda sob desenvolvimento de escopo: um country manager e um vice-presidente executivo, com linha de reporte e comunicação direta ao vice-presidente global.

“Ambas as posições serão centrais na tomada de decisões, concedendo mais agilidade e autonomia aos processos que, vez por outra, se escoram em alinhamentos parciais de cada líder de equipe com o headquarters. A comunicação se torna ainda mais fluída e as estratégias ganham eficiência em tempo de execução”, avalia Tozetto. (Fotos: Ivan Almeida/O&J/Divulgação).