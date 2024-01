O novo SUV eléctrico de Opel se chamará Frontera

A Opel anunciou o regresso da designação Frontera em 2024. O nome fará seu retorno em um novo modelo SUV. O novo Frontera, que será revelado ainda este ano, será um carro divertido com recursos funcionais e inteligentes. Também mostrará uma nova interpretação robusta da filosofia de design ousada e pura da Opel e será o primeiro carro de produção da marca alemã a ostentar o novo emblema “Blitz” da Opel. O novo Frontera estará disponível como um veículo elétrico a bateria no lançamento e em todos os níveis de acabamento.

Florian Huettl, CEO da Opel disse que: “O nome “Frontera” é ideal para o nosso novo modelo SUV. Será seguro e estará posicionado bem no meio do mercado”.

O novo Opel Frontera contará com um alto nível de espaço e versatilidade, e, portanto, atrairá tanto os clientes com um estilo de vida ativo, quanto famílias. O recém-chegado também continuará a longa tradição da Opel de oferecer mobilidade acessível a uma ampla gama de clientes, oferecendo-a a um preço atraente.

A chegada da variante elétrica a bateria do novo Frontera, juntamente com o lançamento da versão totalmente elétrica da próxima geração do Grandland, também prevista para este ano, marcará um marco importante na transição da marca de Rüsselsheim para uma marca totalmente elétrica. A Opel oferecerá pelo menos uma variante elétrica a bateria em cada linha de carros.

A vasta gama de modelos Opel elétricos a bateria já se estende desde o quadriciclo Rocks Electric, o Corsa Electric, o Mokka Electric, o Astra Electric e o Astra Sports Tourer Electric, até aos novos MPV Combo Electric e Zafira Electric, incluindo o novo Combo Electric, o novo Vivaro

Elétrico e o novo Movano Electric. A Opel vai revelar as primeiras imagens do novo Frontera, juntamente com informações mais detalhadas sobre o novo modelo nas próximas semanas.