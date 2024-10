O-I Glass recebe Prêmio ESG BYD pela redução de emissões de CO2

A O-I Glass, líder mundial na fabricação de embalagens de vidro, recebeu, no dia 28, certificado que atesta a redução de emissões de CO 2 em 18.633 toneladas nas suas operações de produção, de 2021 para 2024. O reconhecimento foi conferido pela BYD, pioneira em soluções de captação e armazenamento de energia limpa, equipamentos de movimentação e veículos elétricos com zero emissão de poluentes.

Em 2021, a O-I Glass fechou parceria com a BYD para substituir 100% de empilhadeiras, rebocadores e transpaleteiras por veículos com bateria de lítio em todas as suas quatro plantas no Brasil. O objetivo foi diminuir a liberação de CO 2 e também obter melhorias operacionais e na redução de poluição sonora, que afetava diretamente seus colaboradores. Uma empilhadeira elétrica trabalhando 13 horas por dia reduz em liberação de gases do efeito estufa o equivalente a 257 árvores em 1 ano. A mudança está em linha com a meta global da empresa que é reduzir em 25% suas emissões de gases de efeito estufa até 2030.

A adoção de veículos movidos por bateria de lítio, além dos pontos positivos relacionados à sustentabilidade, trouxe benefícios como maior vida útil da bateria (até 3 vezes maior que baterias de chumbo ácido), maior segurança para os funcionários, baixo ruído e baixa taxa de manutenção. Atualmente, a O-I Glass possui 84 veículos industriais da BYD, de até 5 toneladas, distribuídos em suas quatro fábricas de embalagens de vidro.

“A troca dos equipamentos por modelos mais modernos está alinhada aos pilares de sustentabilidade e segurança da O-I, que reforçam nosso compromisso com o meio ambiente e com as pessoas. O vidro é o material mais sustentável para embalagens de alimentos e bebidas, pois pode ser infinitamente reciclável. Mas além disso, olhamos todos os dias para os nossos processos a fim de identificar oportunidades de tornar nossa produção ainda mais limpa e segura”, comenta Marco Aurelio Mazario, gerente de Logística da O-I Glass.

No Brasil, a empresa evitou a emissão de 18.663 toneladas de CO₂, o que equivale ao plantio de 130.431 árvores, utilizando 84 equipamentos da BYD em suas fábricas. “As empilhadeiras elétricas da BYD, equipadas com baterias de lítio de última geração, aumentam a eficiência e a segurança nas operações, além de reduzir significativamente o ruído, trazendo benefícios diretos à saúde dos colaboradores. Essa mudança representa também um avanço importante na redução de emissões e na sustentabilidade das atividades”, afirma Everson Penteado, gerente de vendas de empilhadeiras da BYD no Brasil.

Levando em consideração cada unidade, em Recife (PE), a adoção de 15 equipamentos resultou na redução de 3.264 toneladas de CO₂, o que corresponde ao plantio de 22.848 árvores. Já em Vitória de Santo Antão (PE), com 5 equipamentos da BYD, a unidade evitou a emissão de 1.169 toneladas de CO₂, o equivalente ao plantio de 8.181 árvores. Na planta de São Paulo (SP), com a aquisição de 46 equipamentos, a O-I Glass reduziu a emissão de 10.315 toneladas de CO₂, correspondendo ao plantio de 72.205 árvores. Por fim, no Rio de Janeiro (RJ), a unidade evitou a emissão de 3.885 toneladas de CO₂ com 18 equipamentos, o equivalente ao plantio de 27.192 árvores.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da O-I Glass e da BYD Brasil com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 da ONU, que propõe ações urgentes para combater as mudanças climáticas e mitigar seus impactos. (Fotos: BYD/Divulgação).

Empilhadeiras 100% elétricas.