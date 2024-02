Novos robôs chegam para reforçar a produção da Nissan em Resende

A produção do Nissan Kicks no Complexo Industrial da Nissan em Resende, na região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, se tornou ainda mais ágil, precisa e eficiente com a chegada de novas tecnologias: oito novos robôs foram instalados nas áreas da Pintura e do Plástico e passaram a somar esforços com os operadores e tecnologias já existentes da fábrica.

No prédio da Pintura, quatro novos robôs são responsáveis pela proteção inferior das carrocerias. Em uma dança ordenada e precisa, eles aplicam automaticamente a vedação e uma massa protetiva contra ruídos e pequenos impactos nos chassis do SUV da Nissan.

Os novos integrantes da área compõem a primeira estação automática instalada fora da cabine da pintura. Eles estão sendo fundamentais para reduzir os tempos desta etapa do processo e para a utilização mais eficiente dos materiais. Atualmente, 360 carrocerias passam por dia pela nova estação – aproximadamente 22 unidades por hora.

Com a novidade, o prédio da Pintura passa a contar com um total de 16 robôs, sendo os outros 12 responsáveis por dar cor e personalidade a todas as carrocerias que passam pela linha de produção em Resende.

Novos integrantes no Plástico

O prédio do Plástico também ganhou reforço com a instalação de outros quatro robôs. Na cabine da pintura dos para-choques, eles são responsáveis pela aplicação da base da pintura. Enquanto dois deles realizam a ‘primeira demão’, os outros ficam com a ‘segunda demão’.

Com os novos equipamentos, o processo de pintura dos para-choques passou a ser 100% automatizada – uma vez que a aplicação do verniz já era feita por outros dois robôs. A inovação trouxe mais agilidade, qualidade e eficiência para esta etapa da produção.

Com a instalação das novas tecnologias, o Complexo Industrial da Nissan em Resende passa a ter 113 robôs funcionando diariamente em sua linha de montagem, que se somam aos quase 160 AGVs, pequenos robôs autoguiados, numa interação perfeita com o time de funcionários da fábrica.