Novo SUV Honda ZR-V chega às lojas do Brasil por R$ 214.500

Importado do México na versão Touring, o ZR-V é o novo SUV da Honda para concorrer com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Ford Territory e VW Taos. O modelo é feito sobre a mesma base do Civic e chega como opção acima do HR-V.

Para isso, aposta no motor 2.0 16V aspirado a gasolina, que gera 157 cv de potência e 18,8 mkgf de torque. O câmbio é automático do tipo CVT e a tração é dianteira. O porta-malas tem 389 litros.

Notas

– NOVO BMW X7. Chegou ao Brasil o novo BMW X7, SUV grande da marca, que foi apresentado ao mercado global no ano passado. Agora com visual redesenhado, e também portando a enorme grade frontal, o modelo chega ao País inicialmente em versão única, a M60i, munida de motor V8 e 530 cv e 76,4 mkgf de torque, atrelado ao câmbio automático de oito marchas e tração integral. Por dentro, destaque para as telas do painel de instrumentos, com 12,3″, e do multimídia, com 14,9″. O preço sugerido é de R$ 1.154.950.

– MERCEDES EQE SUV E EQS SUV. Já estão no Brasil os SUVs elétricos Mercedes-Benz EQE e EQS, ambos com pacote AMG Line, eixo traseiro esterçante em até 10° e baterias de longo alcance. Com preço de R$ 998.900, o EQS 450+ tem 7 lugares. A base é a mesma do sedã EQS. Com produção no Alabama (EUA), o utilitário tem o sistema MBUX Hyperscreen, que combina três grandes telas no painel, e motor elétrico traseiro de 360 cv e 56,8 mkgf de torque. Já o EQE tem tabela de R$ 698.900 e motor elétrico traseiro com 245 cv e 56 kgfm. O o SUV tem alcance de 367 km pelo Inmetro.

– NOVO C3 AIRCROSS É TURBO. O SUV Citroën C3 Aircross contará com um reforço importante sob o capô, já visto em modelos nos Fiat Pulse e Fastback. Trata-se do motor 1.0 Turbo T200 da Stellantis, também disponível na picape Strada e no hatch Peugeot 208. O conjunto gera 130 cv e 20,4 mkgfcom o câmbio automático CVT que simula 7 marchas. Com versões de 7 lugares, o novo C3 Aircross estreia neste mês de novembro com produção em Porto Real (RJ).

