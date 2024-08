Novo Porsche 911 Turbo Série Limitada 50 Years

Para comemorar o 50º aniversário do 911 Turbo, a Porsche está lançando um modelo exclusivo de aniversário de seu icônico carro esportivo. O 911 Turbo 50 Years combina desempenho excepcional e os melhores materiais com elementos de design exclusivos. O interior e o exterior evocam modelos históricos do 911 Turbo, complementados por elementos de estilo atemporais e contemporâneos. Um pacote opcional Heritage Design refina ainda mais a estética do modelo de aniversário. A Porsche limitou o 911 Turbo 50 Years, que é baseado na última geração do 911 Turbo S, a 1.974 unidades em homenagem ao ano em que o primeiro 911 Turbo fez sua estreia.

Modelo de aniversário exclusivo

Quando foi introduzido, em 1974, o Porsche 911 Turbo Type 930 redefiniu os limites do que era possível. Ele trouxe a tecnologia de turboalimentação, usada como referência nos carros de corrida 917/10 e 917/30 para um carro esportivo de produção, combinando desempenho superior com um design único e uma usabilidade no dia a dia sem precedentes. O modelo de aniversário 911 Turbo 50 Years – baseado no 911 Turbo S introduzido em 2019 – presta homenagem e reinterpreta esse legado.

Os gráficos laterais em vinil são uma referência ao visual histórico do Porsche 911 RSR Turbo apresentado no Salão de Frankfurt em 1973, que foi um precursor do 911 Turbo. Ele apresenta a cor exclusiva do Porsche Turbo, Turbonite, que aqui faz sua primeira aparição em um 911. Turbonite também é usado em detalhes na tampa do motor traseiro, na tampa do tanque de combustível e no brasão da Porsche. É também utilizado como cor contrastante no logotipo do modelo Turbo 50.

Outra referência histórica é o uso do Anthracite Grey na lâmina da asa traseira, na saia traseira, na base dos retrovisores e nas molduras das entradas de ar. Um emblema na grade da tampa do motor traseiro exibe um ícone de turbocompressor e os anos 1974–2024. Quando a porta é aberta, o projetor de LED delineia a imagem de um turbocompressor no chão ao lado do carro. O 911 Turbo 50 Years vem com o jogo de rodas Exclusive Design do 911 Turbo S em Turbonite como item de série.

Interior que remete ao espírito dos anos 1970

O interior do 911 Turbo 50 Years também é recheado de detalhes da história do Turbo. Como uma homenagem exclusiva aos primeiros modelos do Porsche 911 Turbo, o icônico tartan McKenzie adorna os painéis centrais dos assentos e os painéis interiores das portas. Contrastes adicionais em Turbonite diferenciam ainda mais o carro do modelo regular de produção em série 911 Turbo S. Esses detalhes em Turbonite incluem os cintos de segurança, controles, costuras decorativas, tiras com inserções em couro preto e o brasão da Porsche no volante esportivo GT. Um logotipo iluminado Turbo 50, por sua vez, aparece nas soleiras das portas, que são acabadas em alumínio escovado preto.

O logotipo é bordado nos apoios de cabeça dos bancos esportivos Adaptive Sports Seats Plus. Há também um logotipo Turbo 50 na parte traseira do assento esquerdo traseiro. Acima do porta-luvas, há uma placa de aniversário em alumínio, que exibe tanto o logotipo Turbo 50 quanto o número individual de edição limitada do carro esportivo. A coluna A, os parasóis e o forro do teto são revestidos em Race-Tex perfurado. Um relógio analógico Porsche Design Subsecond com um design especial Turbo 50 adorna o painel.

Ainda mais história com o pacote Heritage Design

O pacote opcional 50 Years of Turbo Heritage Design, inspirado historicamente, complementa o modelo de aniversário com numerosos recursos de design e equipamentos exclusivos adicionais que remetem aos modelos 911 Turbo dos anos 1970. A cor base do pacote Heritage Design é a pintura Aventurine Green Metallic.

Alternativamente, as cores padrão do 911 e as cores do programa Paint to Sample também estão disponíveis. Um dos componentes do pacote Heritage Design é um gráfico decorativo de alta qualidade em Branco (acabamento acetinado) composto por três elementos: o pirulito com números de carro individualmente selecionáveis entre 0 e 99, o logotipo de 50 anos de Turbo e um logotipo da Porsche. Aqueles que preferem um visual minimalista podem dispensar alguns ou todos os elementos grá-ficos. O brasão histórico da Porsche de 1964 é usado no capô dianteiro, bem como nas tampas centrais das rodas Sport Classic, pintadas em Prata Brilhante e Branco (acabamento acetinado). Os logotipos Turbo 50 e Porsche na traseira são em Ouro.

No interior, recursos adicionais em couro e outros elementos de design tartan completam o modelo de aniversário. O painel, o porta-luvas e as inserções dos encostos dos bancos são revestidos com o padrão clássico. O brasão histórico da Porsche é montado no volante, enquanto o compartimento de armazenamento do console central exibe o logotipo Porsche Exclusive Manufaktur gravado no couro. Os mostradores no painel de instrumentos e o relógio Sport Chrono no pacote Heritage Design são acabados em verde.

Excepcional em desempenho, estilo e história

Tecnicamente, o Porsche 911 Turbo 50 Years é baseado no 911 Turbo S que está em produção desde 2019. Seu motor boxer biturbo de 3,7 litros com geometria variável das turbinas (VTG) entrega 478 kW (650 cv) e 800 Nm de torque. Com um peso em ordem de marcha de 1.640 quilos, o resultado é uma relação peso-potência de 2,52 kg/cv. O 911 Turbo 50 precisa de apenas 2,7 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h e atinge 200 km/h em apenas 8,9 segundos. A potência é transmitida às rodas pela transmissão de dupla embreagem de 8 velocidades (PDK) e pelo sistema de tração integral ativo Porsche Traction Management (PTM) com Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), incluindo o bloqueio do diferencial traseiro controlado eletronicamente com distribuição de torque totalmente variável.

Um sistema de escape esportivo com ponteiras pretas vem de série. A suspensão esportiva Porsche Active Suspension Management (PASM) rebaixada em 10 milímetros e o sistema de elevação no eixo dianteiro também estão incluídos como padrão, assim como os faróis de matriz de LED, incluindo o Porsche Dynamic Light System Plus. As pinças de freio do sistema de freios PCCB padrão têm acabamento preto. (Fotos: Porsche/Divulgação).