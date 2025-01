Novo Porsche 911 Carrera S, o mais potente de todos os tempos

A Porsche está relançando o 911 Carrera S. Dentro da linha de modelos Carrera, ele preenche a lacuna entre o 911 Carrera e o ainda mais orientado para desempenho 911 Carrera GTS T-Hybrid. O trem de força foi significativamente aprimorado e agora alcança níveis de desempenho anteriormente reservados ao 911 Carrera GTS da geração anterior. Além disso, uma lista ampliada de equipamentos de série e opções de personalização substancialmente aumentadas em relação ao 911 Carrera tornam este um novo e atraente membro da família Carrera. O esportivo está disponível nas versões Coupé e Cabriolet.

O icônico motor boxer de seis cilindros e 3,0 litros biturbo foi fundamentalmente atua-lizado para o novo 911 Carrera S. O resultado é um aumento significativo de potência com redução simultânea de emissões. Sua potência de 353 kW (480 cv), com 530 Nm de torque, representa um aumento de 22 kW (30 cv) em relação ao modelo anterior.

Para alcançar esse desempenho e eficiência superiores, a Porsche equipou o modelo com novos turbocompressores e otimizou extensivamente o sistema de resfriamento do ar de admissão, entre outros ajustes. O novo esportivo agora se baseia no design dos modelos 911 Turbo da geração anterior. O Carrera S Coupé acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 308 km/h. A transmissão Porsche de dupla embreagem (PDK) de oito marchas transfere a potência para as rodas.

Lista extensa de equipamentos de série e opções exclusivas

A Porsche ampliou significativamente os equipamentos de série no Carrera S, que incluem rodas Carrera S de 20/21 polegadas com montagem escalonada, um sistema de escapamento esportivo e o Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), que não está disponível no Carrera. O Pacote Sport Chrono continua sendo um item de série para o Brasil. O novo sistema de freios oferece uma atualização significativa em termos de dinâmica de condução. O sistema, já conhecido do 911 Carrera GTS e fornecido de série com pinças vermelhas e discos de 408 milímetros na dianteira e 380 mm na traseira, garante taxas excepcionais de desaceleração.

Opções adicionais para aprimoramento de desempenho estão disponíveis sob demanda. A Porsche oferece o sistema de freios de cerâmica composto Porsche (PCCB) e a suspensão esportiva PASM com o rebaixamento adicional de 10 milímetros e inclui direção no eixo traseiro. A hidráulica dos amortecedores foi otimizada em comparação ao modelo anterior, proporcionando dirigibilidade ainda mais refinada, com maior precisão e resposta. A direção, combinada com o eixo traseiro direcional, é mais direta, e a geometria do eixo dianteiro foi ajustada, garantindo um manuseio mais ágil e direto, além de maior estabilidade em altas velocidades.

Interior elegante

Os padrões de qualidade e exclusividade do Carrera S são igualmente evidentes no interior do carro. O modelo vem com acabamento em couro preto como padrão. Bancos, encostos de cabeça, painel, painéis das portas e o sistema opcional de bancos traseiros no Coupé são revestidos com couro de acabamento liso. Assim como nos outros modelos Carrera, os bancos traseiros rebatíveis estão disponíveis sem custo adicional como alternativa ao layout padrão de dois lugares. O Cabriolet vem equipado com um sistema de bancos traseiros.

Uma opção com uso ainda mais extensivo de couro também está disponível, cobrindo grandes áreas do interior, incluindo a tampa do porta-luvas, os painéis laterais e a base dos assentos. Sob demanda, a Porsche adiciona costuras contrastantes na cor Crayon. Em toda a linha, o Carrera S se beneficia dos equipamentos de série aprimorados encontrados em toda a série de modelos. Isso inclui itens como faróis de LED Matrix e um carregador de smartphone sem fio. Entre as opções, estão o sistema de elevação para o eixo dianteiro e os inovadores faróis de LED HD-Matrix.

O novo 911 Carrera S já está disponível para pré-vendas no Brasil, com preço público sugerido de R$ 1.080.000,00 para a versão Coupé e R$ 1.130.000,00 para a versão Cabriolet. As primeiras entregas do novo modelo estão previstas ainda para o primeiro semestre de 2025. (Fotos: Porsche/Divulgação).