Novo Peugeot 208 chega renovado e com motor 1.0 turbo

A Peugeot apresentou hoje em Curitiba, para a imprensa local e influenciadores, a renovação de seu icônico hatchback 208, veículo que fez história e segue fazendo história na evolução da saga 200 na Marca do Leão. O hatch agora conta com quatro versões: Active e Style (motor 1.0 com 75 cv), Allure e a exclusiva GT (motor 1.0 turbo com 130 cv). O lançamento do novo Peugeot 208 representa o design marcado por características únicas que também são replicadas em todo o mundo. Além do design, outro destaque é a opções do motor 1.0 turbo, com 130 cavalos de potência.

Novo Peugeot 208, a evolução do icônico Peugeot 205

Desde que o primeiro Peugeot 205 conquistou o mundo com seu design global até os dias de hoje, com o novo Peugeot 208 fabricado na Argentina, a marca passou as últimas quatro décadas apostando na inovação com a série 200. Lançado em 1983, o compacto Peugeot 205 redefiniu sua categoria e deu origem a uma família de modelos que já ultrapassou 20 milhões de unidades vendidas nos cinco continentes.

Os modelos da série Peugeot 200 estão à frente de seu tempo em termos de inovação, design, tecnologia e inovação. Esses modelos introduziram tendências e avanços que os colocaram em uma posição de destaque no mercado, sendo pioneiros em muitos aspectos. O novo Peugeot 208 expressa todo o magnetismo por meio de seu design, desempenho, tecnologia e reafirma valores como excelência e inovação em um segmento em que sempre foi protagonista.

Plataforma CMP

Em 2020, o Peugeot 208 foi o primeiro a adotar a plataforma CMP (Common Modular Platform) na unidade de produção de El Palomar da Stellantis. Destacando-se por sua modularidade, essa plataforma permite o desenvolvimento de veículos com diferentes silhuetas para diversos segmentos, além de oferecer maior liberdade estilística às equipes de design na criação de novos modelos. Essa nova plataforma é altamente eficiente e permite que os novos modelos recebam inovações avançadas em termos de conforto, segurança e assistência ao motorista.

Nova versão GT

Este lançamento marca o retorno da icônica designação GT da marca, oferecendo a experiência completa do ‘Gran Turismo’. A versão é equipada com faróis Full LED, acionamento automático das luzes, farol alto automático, reconhecimento e exibição de limites de velocidade, alerta de colisão iminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa, rodas de liga leve de 17” com acabamento diamantado, câmera de visão traseira ‘VisioPark 180°’, spoiler na porta traseira e um exclusivo volante de couro com o emblema GT.

Falar de GT é falar de uma versão com forte ênfase na esportividade, com detalhes exclusivos projetados para um perfil de cliente que valoriza a sofisticação. Essa exclusividade é perfeitamente combinada com o novo motor T200 acoplado a um câmbio CVT de 7 marchas.

Motores E Potência

O novo 208 conta com dois motores: o 1.0, combinado a uma transmissão manual de cinco velocidades que entrega 75 cv de potência e o multipremiado motor turboalimentado com 130 cv e 200 Nm de torque. Os dois motores a gasolina combinam baixos custos de manutenção, robustez e suavidade de operação.

Esses resultados são alcançados graças a componentes como o turbocompressor com wastegate eletrônico, a injeção direta de combustível e o exclusivo sistema MultiAir III, que proporciona um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão.

Outro destaque do trem de força é a aceleração. A potência e o torque aumentados, combinados com uma estrutura robusta e leve, levam o B-Hatch de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos, o que representa o menor tempo em comparação com seus principais concorrentes.

A transmissão automática CVT oferece três modos de operação. No modo Automático, a configuração se ajusta ao estilo de condução do motorista, equilibrando desempenho, eficiência e conforto. O modo Manual é destinado àqueles que gostam de estar sempre no controle e permite trocas sequenciais por meio da alavanca de câmbio ou dos paddles atrás do volante.

Por fim, o modo Sport intensifica a esportividade ao dirigir, ajustando a direção, o controle de estabilidade e o mapeamento do acelerador. Além disso, otimiza a resposta e o tempo de troca de marchas, aproveitando ao máximo a potência do motor Turbo 200.

Esse tipo de transmissão automática foi projetado com um óleo lubrificante vitalício, ou seja, não precisa ser trocado durante toda a vida útil do veículo. Isso aumenta a durabilidade e reduz os custos de manutenção.

i- Cockpit®: uma nova interpretação da posição de condução

Em 2012, a primeira geração do Peugeot 208 tornou-se o primeiro veículo de produção a ser equipado com o Peugeot i-Cockpit®. Essa inovação não surgiu por acaso: os carros-conceito da marca desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento dessa nova posição de condução.

Inovador para a época, com sua estrutura em três níveis e volante compacto, o Peugeot i-Cockpit® rapidamente se tornou uma marca registrada dos modelos da Marca do Leão lançados nos últimos anos. Nos veículos mais recentes, o conceito evoluiu, ampliando a conectividade e proporcionando uma experiência imersiva com tecnologia 3D. Com conforto e ergonomia em sua essência, ele tem quatro componentes principais:

Volante compacto, para otimizar a capacidade de manobra;

Painel de instrumentos elevado projetado para aumentar o conforto e a segurança do motorista, minimizando distrações e mantendo o foco na estrada. Tela sensível ao toque posicionada ao alcance dos dedos e na linha de visão do motorista;

Conjunto de teclas de atalho que oferece acesso direto às principais funções do veículo.

Tecnologia

O interior do novo Peugeot 208 oferece uma ampla gama de conveniências. O volante é ajustável em altura e profundidade, garantindo conforto personalizado. Ele possui uma tela sensível ao toque de 10 polegadas com integração CarPlay, Android Auto e Bluetooth sem fio. Há também um novo carregador indutivo de 15 W para smartphones e espelhos de cortesia para o motorista e o passageiro. As versões Allure e GT são equipadas com controle automático de climatização digital, enquanto a Active oferece ar-condicionado manual, além de um sistema keyless. O novo 208 estará disponível nas cores Branco Banquise, Branco Nacré, Preto Pérola Nera e Cinza Artense, com o Cinza Selenium sendo a nova adição à paleta da Peugeot. (Fotos: Peugeot/Divulgação).