Novo Nivus inaugura nova era de conectividade na VW

O queridinho do Brasil está renovado! A Volkswagen do Brasil anuncia a chegada do Novo Nivus 2025. O modelo marcou a indústria automotiva nacional em 2020 e, agora, inaugura uma nova era de conectividade da marca. Apresentando novo design exclusivo e iluminação inédita, o modelo carrega consigo outros quatro lançamentos: a nova central multimídia VW Play Connect; o novo app Meu VW 2.0; pacote opcional Outfit inédito; e a tão aguardada versão esportiva GTS que, a pedido do público, chegará às concessionárias em 2025.

Ao longo dos seus quatro anos de presença no mercado de SUVs, o Nivus ficou marcado pelo pioneirismo em design, inaugurando a tendência de modelos cupê no Brasil. Além disso, se tornou sinônimo de estilo e performance com a apresentação de cores inéditas – como o Cinza Moonstone e o Azul Biscay -, a aparência escurecida do Pacote Bicolor e a boa dirigibilidade com DNA Volkswagen, oferecida pelo motor 200 TSI acoplado à plataforma MQB.

O Novo Nivus chega ao mercado dando continuidade ao legado do modelo e abrindo as portas para uma nova era da Volkswagen: mais do que um carro conectado, é o momento de conexão da marca com seus clientes através da tecnologia.

“O carro mais bonito do Brasil chega agora ainda mais seguro, tecnológico e conectado. Lançando uma nova era de conectividade da marca, com VW Play Connect e Meu VW 2.0, até as novidades inéditas com o Pacote Outfit e a tão aguardada versão GTS, o Nivus, sem dúvidas, é um sucesso e chegou ainda mais forte para 2025”, comenta Ciro Possobom, CEO & Presidente da Volkswagen do Brasil.

Novo Nivus: design 100% nacional rompendo fronteiras mundo afora

Em 2020, o Nivus foi apresentado como o primeiro modelo da Volkswagen criado, desenvolvido e produzido no Brasil. Um orgulho nacional que nasceu das mãos do Head de Design Américas da marca, José Carlos Pavone.

Indo na contramão do caminho já conhecido dos modelos da marca, que são concebidos na Alemanha e importados para outros países, o Nivus foi exportado para mais de 43 países no mundo e ainda foi o primeiro modelo desenvolvido no Brasil que passou a ser produzido na Europa, na fábrica de Pamplona, na Espanha, usando o nome Taigo.

Para 2025, o SUV cupê apresenta design renovado, explorando as linhas mais esportivas na dianteira com grade maior e mais imponente. Agora, tanto na dianteira como na traseira, os faróis e lanternas recebem conexão em LED entre os dois extremos, o ‘light strip’, entregando uma assinatura noturna inédita – e a primeira vez em um modelo da VW no Brasil.

Na traseira, o para-choque recebe nova linha em destaque e marcações da carroceria nas laterais, oferecendo um aspecto mais largo e esportivo ao SUVW. As lanternas, além do ‘light strip’, tem nova assinatura, mais horizontais e refinadas.

Nas laterais, as novas rodas de 17 polegadas para a versão Highline tem acabamento diamantado e preto piano, além do novo ‘badge’ aplicado no para-lama dianteiro.

Mantendo a tradição de estilo e exclusividade quando se fala em cores, o Novo Nivus tem paleta com sete opções disponíveis. As novidades ficam para a cor de lançamento herdada da linha RS da Audi, Azul Turbo, e a Azul Titan, tom de azul inédito nos carros da Volkswagen no Brasil.

Ainda fazem parte da gama a conhecida Cinza Moonstone, o Vermelho Sunset, a Cinza Platinum, o Branco Cristal e o Preto Ninja.

“Fazer uma reestilização em um carro tão adorado pelos fãs da Volkswagen é um grande desafio. Chegamos num resultado onde o DNA global da marca foi usado a fim de explorar mais o potencial esportivo do carro, sem perder a essência e as proporções perfeitas do carro original”, ressalta Pavone.

No interior, os bancos receberam nova roupagem exclusiva com costuras redesenhadas e acabamento inédito. Nas portas e painel, o revestimento ‘soft touch’ acompanha as costuras dos bancos em contraste.

Novo VW Play Connect e o Meu VW 2.0

Hoje, o brasileiro passa, em média, 9h e 13 minutos conectado todos os dias, de acordo com a Global Web Index. E 72% das pessoas procuram conectividade para ter mais segurança e comodidade no cotidiano.

O Novo Nivus chega com o papel de inaugurar o novo momento de conexão da Volkswagen, trazendo facilidade, segurança e comodidade para os nossos clientes, usando como ponto de partida o novo VW Play Connect.

Embarcada no Nivus em 2020, a VW Play, central multimídia de 10,1 polegadas, chegou e se tornou referência em conectividade e experiência de usuário. Agora, chega em nova geração para atender às necessidades da era de conectividade da marca que está nascendo.

Com internet embarcada, o VW Play Connect possui independência para conectar o carro ao seu dono, sem a necessidade de parear o celular ou conectá-lo a uma rede Wi-Fi. Com os mais de 15 aplicativos disponíveis na loja online, o motorista pode chegar em qualquer lugar usando o Waze ou curtir suas playlists no Spotify sem tirar o telefone do bolso.

Além disso, a VW Play Connect será responsável por compartilhar as informações do veículo diretamente com o app “Meu VW”, que agora lança sua versão 2.0. Serão 15 funcionalidades oferecidas no carro conectado para deixar ainda mais simples e segura a interação com seu carro.

Dentre elas estarão: travar e destravar o veículo, localização em tempo real, acionamento da buzina e pisca alerta, modo manobrista, controle de perímetro, restrição de horário, gestão de saúde do carro com mais de 90 alertas, entre outras funções.

Todos os clientes que comprarem seu Novo Nivus no lançamento terão 1 ano grátis para todas as funções de conectividade e até três giga grátis de internet por mês até junho de 2025, para uso em todos os apps no VW Play Connect.

Segurança e estilo com novos pacotes Outfit e ADAS

Acrescentando ainda mais estilo e presença ao Nivus, o antigo Pacote Bicolor abre espaço ao novo Pacote Outfit. São mais de 12 elementos exclusivos aplicados à versão Highline, que oferecem ao cupê uma aparência mais apimentada.

No exterior, o teto, retrovisores, maçanetas e frisos dianteiros e traseiros recebem pintura em preto piano, além dos ‘badges’ em preto com nome Outfit. As rodas de 17 polegadas também aparecem escurecidas.

Na cabine, os bancos recebem roupagem exclusiva com escrita Outfit nos encostos dianteiros, com costuras no painel, portas e apoia braço em destaque.

Além de todas as funções do carro conectado, a segurança também foi “apimentada” para o Novo Nivus com o novo Pacote ADAS. Além do ACC, AEB e assistente saída de vaga traseira já de série no Nivus, o opcional oferece Lane Assist, Detector de Ponto Cego com marcação nos retrovisores externos, Travel Assist que contribui para uma condução mais segura e confortável em diversas situações, e o Park Assist para manobras paralelas e perpendiculares automática.

Novo Nivus GTS está confirmado

A pedido do público, a histórica versão GTS, já equipada no Passat Pointer, Gol, Polo e Virtus, agora será equipada, pela primeira vez, em um SUV. Focada em esportividade, a versão mais completa do Novo Nivus traz roupagem exclusiva e o reconhecido motor 250 TSI.

As versões Comfortline e Highline chegam ainda em 2024, com pré-venda aberta a partir do lançamento. O cliente poderá conhecer o modelo nas concessionárias a partir do dia 23 de novembro. Já a versão GTS, chegará as lojas no primeiro semestre de 2025. Novas informações serão divulgadas em breve. (Fotos: Volkswagen/Divulgação).