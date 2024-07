Novo MINI Cooper S chega com muitas novidades tecnológicas

O novo MINI Cooper S chega um design moderno e purista, mantendo sua silhueta compacta e a personificação da ideia inicial da marca: máximo prazer de condução com mínima pegada ecológica. O novo MINI Cooper S está disponível no Brasil em duas versões: Exclusive (R$ 239.990) e Top (269.990).

O minimalismo contemporâneo do novo design caracteriza as linhas suaves da carroceria. Balanços dianteiro e traseiro curtos, assim como o capô, contrastam com a ótima distância entre eixos, dando ao carro as proporções típicas de um MINI. Outra característica marcante da MINI, as diversas possibilidades de personalização, continuam presente neste novo modelo com suas onze opções de cor de carroceria e até quatro opções de cor de teto, além claro das faixas. E neste quesito temos mais um elemento, pois existem 3 opções de escolha de design das luzes diurnas e que são configuráveis a partir da tela central.

O design interior é elegante e minimalista, inspirado no clássico Mini. O painel com revestimento em tecido de dois tons cria uma sensação diferenciada no habitáculo. O teto solar panorâmico contribui para a atmosfera iluminada e agradável.

Todas as funções de condução mais importantes, como o freio de estacionamento, seletor de marcha, ligar a ignição, modos de condução e controle do sistema de áudio são diretamente acessíveis através da barra de controle, posicionada logo abaixo da tela OLED. Isso abre espaço no console central, que passa a abrigar o novo Wireless Charging Shelf, que possibilita o carregamento sem fio de smartphones.

Outro destaque do interior, o display redondo de 240 mm de diâmetro, posicionado ao centro no painel, é uma releitura dos modelos MINI que reuniam todas as informações em um só lugar. A tela OLED tem altíssima resolução e é a mesma utilizada nos smartphones mais modernos à venda no mercado.

Compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio, ela é responsável por reunir todas as informações do veículo, desde o painel de instrumentos até os sistemas de assistência ao motorista e entretenimento. Equipada com o novo MINI Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz. Há ainda animações divertidas para entreter os ocupantes. O sistema de som da versão topo de linha é assinado pela Harman-Kardon.

Informações relevantes relacionadas ao veículo, como velocidade e consumo de combustível, são exibidas na parte superior da tela. No menu principal, as funções são organizadas horizontalmente como widgets e podem ser selecionadas por deslizamento e toque. Na área inferior do display OLED, os itens de menu Navegação, Mídia, Telefone e Clima podem ser selecionados diretamente a qualquer momento. Como parte dos modos MINI Experience, vários gráficos podem ser retro iluminados no painel. A interação entre design visual, iluminação ambiente e design sonoro muda a aparência do cockpit e abre novas possibilidades para personalizar o novo MINI Cooper S.

Cada modo tem seu próprio plano de fundo dinâmico e pode ser selecionado de acordo com as preferências pessoais do motorista. No modo pessoal, uma foto pessoal pode ser definida como fundo de tela por meio do aplicativo MINI. As cores dominantes da foto se estendem pelas superfícies têxteis do painel e dos painéis das portas como gráficos iluminados.

Sistemas de assistência para o motorista e que visam aumentar a segurança a bordo fazem parte da lista de equipamentos de série do novo MINI Cooper S, como o Driving Assistant e o Parking Assistant, que incluem funções como: assistente de manutenção de faixa, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (entrar e sair de um espaço de estacionamento), assistente de reversão e câmera de visão traseira.

Na versão Top, ainda temos o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, que agregam ainda mais funções de assistência, como: controle de cruzeiro ativo, visualização 360° no entorno do carro, dentre outras funções.

O modelo também tem compatibilidade com o MINI App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis ou acionar a ventilação. Além disso, com o MINI App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, autonomia, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.

No novo MINI Cooper S, inúmeras funções podem ser controladas através do primeiro assistente de voz completo da marca. O Assistente Pessoal Inteligente MINI pode ser ativado com a saudação “Olá MINI” ou usando o botão no volante. A interação controlada por voz ocorre no display OLED na forma de animação de elementos gráficos, tipografia e avatar.

A comunicação com este companheiro de viagem virtual é particularmente realista graças ao reconhecimento de voz aprimorado. Para garantir uma comunicação mais tranquila, as palavras são transmitidas instantaneamente e visualizadas no display. Desta forma, é possível controlar a navegação, a telefonia, o entretenimento e inúmeras outras funções do veículo simplesmente pronunciando o comando relevante.

A inovadora função MINI Digital Key Plus transforma o smartphone na chave do carro através do MINI App. A animação de boas-vindas das luzes dianteiras e traseiras começa assim que o condutor se encontra a menos de três metros de distância. As portas são destrancadas quando o condutor se encontra a uma distância inferior a um metro e meio. Esta experiência conveniente do veículo pode ser transferida digitalmente para diferentes usuários, incluindo as configurações pessoais do veículo.

Debaixo do capô, o novo MINI Cooper S é equipado com um motor 2.0 de 204 cv e 300 Nm de torque. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h é feita em apenas 6,6 segundos, enquanto a velocidade máxima chega a 240 km/h. A transmissão automática Steptronic de 7 velocidades e dupla embreagem.

O MINI Cooper S está equipado com um sistema de suspensão e amortecimento projetado para um manuseio ágil e divertido, como todo o MINI há de ser. A direção precisa típica do MINI combinada com freios potentes garantem um alto nível de prazer de condução, segurança e conforto. (Fotos: MINI/Divulgação).