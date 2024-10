Novo Mini Cooper S 5 portas chega ao Brasil em duas versões

A sequência de lançamentos da Mini no Brasil segue acelerada e repleta de novidades para os aficionados pela marca no país. O destaque da vez é o Mini Cooper S com carroceria 5 portas e em duas versões. O design moderno e tradicional do icônico Mini Cooper S ganha a praticidade de ter mais portas, maior entre-eixos quando comparado ao hatch de 3 portas e também maior volume no porta-malas, mantendo sua silhueta compacta enquanto amplia sua versatilidade. Preços: Mini Cooper S 5 portas, Exclusive – R$ 249.990 e Mini Cooper S 5 portas, Top – R$ 279.990.

A abordagem do projeto segue o mesmo conceito da versão com três portas: balanços dianteiro e traseiro curtos, assim como o capô, contrastam com a ótima distância entre eixos, dando ao carro as proporções típicas de um Mini. As rodas de série, de 17 polegadas, têm design diferente de acordo com a versão. Na fita métrica, o Mini Cooper S 5 portas tem entre eixos 7,2 cm maior que o modelo 3 portas. No comprimento total, o modelo é 16 cm maior que o outro modelo.

As personalizações, tão tradicionais e desejadas nos veículos da Mini também estão presentes na carroceria com 5 portas, já que o modelo tem até onze opções de cor de carroceria e quatro opções de cor de teto, além claro das faixas. Há ainda três opções de design das luzes diurnas e que são configuráveis a partir da tela central e variam o mood do dia do novo Mini Cooper S 5 portas.

Por dentro, o minimalismo e a elegância do clássico Mini estão mais presentes do que nunca. O painel tem revestimento em tecido de dois tons e projeção iluminada em sua superfície, criando uma sensação diferenciada no habitáculo. O teto solar panorâmico contribui para a atmosfera iluminada e agradável.

Todas as funções de condução mais importantes, como o freio de estacionamento, seletor de marcha, ligar a ignição, modos de condução e controle do sistema de áudio são diretamente acessíveis através da barra de controle, posicionada logo abaixo da tela OLED. Isso abre espaço no console central, que passa a abrigar o novo Wireless Charging Shelf, que possibilita o carregamento sem fio de smartphones.

Principal chamariz do habitáculo, o display redondo de 240 mm de diâmetro, posicionado ao centro no painel, concentra todas as informações do carro e é uma releitura dos primeiros modelos Mini, que reuniam todas as informações em um só lugar. A tela OLED tem altíssima resolução e é a mesma utilizada nos smartphones mais modernos à venda no mercado.

Compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio, ela reúne informações do painel de instrumentos, dos sistemas de assistência ao motorista e entretenimento. Equipada com o novo Mini Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz. Há ainda animações divertidas para entreter os ocupantes. O sistema de som da versão topo de linha é assinado pela Harman-Kardon.

Como parte dos modos Mini Experience, vários gráficos podem ser projetados no painel em harmonia com os gráficos apresentados no central cluster em OLED. A interação entre design visual, iluminação ambiente e design sonoro muda a aparência do cockpit e abre novas possibilidades para personalizar o novo Mini Cooper S 5 portas.

Debaixo do capô, o novo Mini Cooper S 5 portas usa o mesmo motor da versão 3 portas: um 2.0 com tecnologia Mini TwinPower Turbo de 204 cv e 300 Nm de torque. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h é feita em apenas 6,6 segundos, enquanto a velocidade máxima chega a 240 km/h. A transmissão automática Steptronic de 7 velocidades e dupla embreagem. O Mini Cooper S 5 portas está equipado ainda com um sistema de suspensão, freios e direção projetados para uma direção ágil e divertida.

Sistemas de assistência para o motorista e que visam aumentar a segurança a bordo fazem parte da lista de equipamentos de série do novo Mini Cooper S, como o Driving Assistant e o Parking Assistant, que incluem funções como: assistente de manutenção de faixa, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (entrar e sair de um espaço de estacionamento), assistente de reversão e câmera de visão traseira.

Na versão Top, há ainda o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, que agregam ainda mais funções de assistência, como: controle de cruzeiro ativo, visualização 360° no entorno do carro, dentre outras funções.

O modelo também tem compatibilidade com o Mini App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis ou acionar a ventilação. Além disso, com o Mini App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, autonomia, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.

No novo Mini Cooper S 5 portas, inúmeras funções podem ser controladas através do primeiro assistente de voz completo da marca. O Assistente Pessoal Inteligente Mini pode ser ativado com a saudação “Olá Mini” ou usando o botão no volante. A interação controlada por voz ocorre no display OLED na forma de animação de elementos gráficos, tipografia e avatar.

A inovadora função Mini Digital Key Plus transforma o smartphone na chave do carro através do Mini App. A animação de boas-vindas das luzes dianteiras e traseiras começa assim que o condutor se encontra a menos de três metros de distância. As portas são destrancadas quando o condutor se encontra a uma distância inferior a um metro e meio. Esta experiência conveniente do veículo pode ser transferida digitalmente para diferentes usuários, incluindo as configurações pessoais do veículo.

O novo Mini Cooper S 5 portas está disponível no Brasil em duas versões: Exclusive e Top. Ambas contam 11 opções de cores para a carroceria (Cinza Melting, Vermelho Chili, Verde British, Preto Midnight, Branco Nanuq, Azul Icy Sunshine, Azul Blazing, Azul Sunset, Cinza Legend, Verde Ocean Wave e Amarelo Sunny Side). Em relação a cor do teto, a versão Exclusive tem 3 opções (branco, preto ou da cor do veículo) e para a versão Top temos ainda uma quarta opção de teto, que é na cor Multitone azul. Em relação ao revestimento interior, a versão Exclusive conta com 2 opções (combinação de Vescin e Tecido na cor preto ou na cor cinza), enquanto a versão Top conta com as opções de interior (Preto – Vescin Nightshade e Vescin Beige). (Fotos: Mini/Divulgação).