Novo MINI Aceman encerra testes em condições extremas com sucesso

Com comprimento de 4,07 m, largura de 1,75 m e altura de 1,49 m, o MINI Aceman ocupa a posição entre o MINI Cooper e o MINI Countryman. O terceiro modelo da nova família MINI é totalmente elétrico, tem quatro portas e seu interior tem capacidade para cinco passageiros.

“O MINI Aceman totalmente elétrico abre novas oportunidades para os clientes que querem um crossover menor do que o nosso bem-sucedido MINI Countryman. A eletrificação consistente de nosso portfólio de produtos faz uma declaração clara sobre o futuro da marca MINI”, conta Stefanie Wurst, diretora da MINI.

Testado sob condições extremas

Após o MINI Aceman ter concluído com sucesso os testes no Círculo Polar Ártico, o modelo crossover está concluindo os testes finais no deserto, exposto ao sol e ao calor extremo. Além das características clássicas, a exemplo da dinâmica e do conforto de direção, a equipe de testes está se concentrando nos aspectos exigentes de um veículo elétrico. Para isso, o ar-condicionado, o carregamento e o resfriamento da bateria são intensamente testados a até 50° C na areia empoeirada do deserto.

Totalmente elétrico e eficiente

O novo MINI Aceman será oferecido apenas na versão 100% elétrica com bateria de 54,2 kWh. Graças ao conceito de acionamento puramente elétrico, o ágil crossover MINI oferece um alto nível de conforto e versatilidade. O design do modelo recém-desenvolvido segue o princípio básico da marca: muito espaço interno com as menores dimensões externas possíveis, características de direção ágeis e eficiência.