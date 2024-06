Joãozinho Santa Helena larga da 5.ª posição em Cascavel

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve uma boa participação nos Treinos Livres e Classificatórios deste sábado (01/06), durante a 3.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, que está sendo realizada nesse fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O piloto Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), esteve sempre entre os oito primeiros na Geral e na sua categoria, ficando em quinto no Top Qualify, com 1min21s616. Já o seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o aminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), marcou a oitavo tempo da sua categoria, em 1min27s785, pois perdeu a melhor volta por queima de radar.

Programação

As atividades seguem no domingo (02/06), com muita velocidade no Autódromo Zilmar Beux começa com o GP de Ciclismo, a partir das 9h30, reunindo competidores do Brasil, Argentina e Paraguai; às 10h45, desfile dos pilotos; 11h30, visitação aos boxes e shows; às 12h15, abertura dos boxes; às 12h30, homenagens; às 12h35, execução do Hina Nacional; 12h45, largada da prova, com duração de 43 minutos, mais uma volta; e às 14 horas, cerimônia de pódio.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As emoções da etapa de Cascavel poderão ser acompanhadas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Melhores tempos do Top Qualify da F-Truck em Cascavel:

1.º) Pedro Muffato (GT Truck), 1m21s086;

2.º) Túlio Bendo (GT Truck), 1m21s262;

3.º) Rafael Fleck (GT Truck), 1m21s295;

4.º) Rogério “Taio” Agostini (GT Truck), 1m21s482;

5.º) João Santa Helena (GT Truck), 1m21s616;

6.º) Ramires Fontanella (GT Truck), 1m22s110;

7.º) Álvaro Bendo (GT Truck), 1m23s034;

8.º) Everton Fotganella (GT Truck), 1m24s033;

Classificação do Campeonato Interestadual:

Categoria GT Truck (motores eletrônicos):

1.º) Pedro Muffato, com 115 pontos; 2.º) Rafael Fleck, 90; 3.º) Túlio Bendo, 80; 4.º) Álvaro Bendo, 75; 5.º) Jorge Mauricio Ribeiro, 70; 6.º) Everton Fontanella, 65; 7.º) Rodrigo Gomes Soares, 60; 8.º) Alisson Vinicius Nurnberg, 55; 9.º) João Helder Mottin, 50; 10.º) Ricardo Alcides Ança, 45; 11.º) Alex de Andrade Vieira, 40; 12.º) Sandro Abelardo Pinheiro, 35; 13.º) Márcio Limestone da Rosa, 30; 14.º) Adriano Rocha, 25; e em 15.º) Lazaro Donizete Domiciano, com 23 pontos.

Categoria F-Truck (motores com bomba injetora):

1.º) Márcio Rampon, com 110 pontos; 2.º) Gilmar Antonio Mottin, 90; e em 3.º) Carlos Eduardo Conci, com 85 pontos. Obs: Os demais inscritos na F-Truck não pontuaram por concluíres 75% da prova. (Fotos: Lu Flores/Divulgação).