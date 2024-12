Novo Equinox Turbo chega requintado e exclusivo

O segmento de SUVs nunca esteve tão aquecido. São mais de 100 modelos à disposição, com diferentes tamanhos e tecnologias de propulsão. A categoria dos veículos médios equipados com motor turbo é a mais competitiva, por representar o sonho de consumo da maioria dos brasileiros. Com isso, o Novo Equinox Turbo chega para estabelecer um novo patamar de design, sofisticação, experiência e performance. Sem perder a exclusividade, atributo que marca a trajetória do SUV no mercado local.

Disponível nas concessionárias a partir do dia 15 de dezembro, o Novo Equinox Turbo é o sexto lançamento da Chevrolet neste ano, reforçando o compromisso da marca em oferecer um portfólio de produto cada vez mais sofisticado e sustentável e chega em duas versões, RS e Activ pelo mesmo preço sugerido de R$ 267.000. O modelo desembarca em duas versões topo de linha, Activ e RS, com propostas complementares de estilo e aplicação. Elas se diferenciam pela grade e para-choques customizados, conjunto distinto de rodas e pneus, além de uma cabine ambientada para cada perfil.

Inédita, a versão Activ é voltada ao consumidor aventureiro, enquanto a RS foca na esportividade urbana. As duas trazem tração (AWD) integral inteligente de série.

Compartilham também as inovações tecnológicas: conectividade 5G, assistentes avançados de segurança e direção, pacote premium de itens de conforto e nova configuração mecânica. O motor 1.5 turbo está cinco cavalos mais potente, chegando aos 177 cv, e agora a transmissão é de oito marchas, garantindo melhor performance sem aumento no consumo.

A bordo do SUV da Chevrolet, a sensação é de estar em um veículo de nível superior. Os cinco ocupantes contam com amplo espaço interno, incluindo assoalho traseiro plano. Há sistema eletrônico de cancelamento de ruídos, vidros com isolamento acústico e térmico, bancos climatizados com memória, volante aquecido e cockpit virtual com duas telas.

“O Novo Equinox Turbo foi projetado para atender às necessidades de famílias que valorizam status, prazer ao dirigir e que gostam de viajar de carro com a máxima praticidade”, diz Paula Saiani, diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul.

Hoje, as vendas de SUVs médios estão divididas entre os modelos turbinados, com aproximadamente 70%, e os eletrificados, com 30%. Para satisfazer os anseios dessa menor porção do segmento, a empresa lançou recentemente o Equinox EV, um veículo totalmente distinto, que complementa a gama.

Quarta geração

Tudo é inédito no Novo Equinox Turbo. O visual imponente e a profusão de ângulos retos caracterizam o modelo 2025. A frente está mais alta e a lateral ganha linhas atléticas com elementos inéditos. Na traseira, o destaque são as lanternas com assinatura de LED em forma de “Y”, tendência entre os atuais SUVs globais da Chevrolet.

A quarta geração do Equinox dá um salto principalmente em requinte, mostrando que o produto evolui para encantar o consumidor. Referência em pesquisas de satisfação na categoria, o modelo continua se destacando dos rivais diretos pela superioridade nas dimensões e pelo seu size impression, expressão atribuída a um automóvel que chama a atenção pelo seu porte e presença.

O novo modelo está ligeiramente maior, mais largo e mais alto. São 4.667 mm de comprimento, 1.902 mm de largura e 1.713 mm de altura – proporções com o intuito de favorecer tanto o design exterior quanto o melhor aproveitamento do espaço interno. O compartimento de bagagem leva 469 litros até o nível dos vidros e conta com um “subsolo”, perfeito para quem precisa separar ou camuflar determinados tipos de carga.

A dianteira é marcada pelo conjunto óptico bipartido, com a parte superior bem afilada, agregando tecnologia e beleza ao SUV da Chevrolet mais vendido do mundo. A grade e o para-choque estão mais proeminentes, com a adição de molduras que contornam as caixas de roda e seguem por toda a base das portas. Elas, aliás, também foram redesenhadas para facilitar o embarque dos passageiros.

Com isso, a geometria da coluna “C” também foi modificada, mas sem perder aquela impressão de robustez que acompanha o modelo desde sua origem. O efeito de teto flutuante (panorâmico) é outra nuance que ressalta a estética do modelo.

Ao entrar no veículo, chama a atenção as telas de alta definição do painel e o elevado padrão de qualidade dos acabamentos, incluindo o dos assentos Evotex, feitos com um material sintético super macio, agradável ao toque, com alta capacidade de dissipar calor – perfeito para uso em países de clima quente.

As forrações do painel e dos encostos de braços passam a ser soft touch. Já os comandos do ar-condicionado (dual zone) e do console central reforçam a atmosfera high-tech com efeito de superfície brilhante.

Comparando as versões Activ e RS, nota-se que o modelo de apelo aventureiro traz múltiplos elementos em tons escurecidos na carroceria, pneus de perfil mais alto (para filtrar melhor as imperfeições no fora-de-estrada) e interior com acabamentos caramelo.

Na derivação esportiva do Novo Equinox Turbo, a impressão é de que se está diante de um veículo mais aerodinâmico e rente ao solo. Conta ainda com rodas aro 20 e teto escurecido. Na cabine, dominam os revestimentos pretos decorados com costura vermelha e azul até no volante, de base reta. (Fotos: Chevrolet/Divulgação).

Novo Chevrolet Equinox Turbo RS. Novo Chevrolet Equinox Turbo RS. Novo Chevrolet Equinox Turbo Activ. Novo Chevrolet Equinox Turbo Activ.