Novo Creta 1.6 Turbo é equipado com transmissão DCT7

Com a chegada do novo Creta em sua versão topo de linha com motor 1.6 turbo, a Hyundai traz para o Brasil a segunda geração, mais robusta e eficiente, de sua transmissão automatizada com sistema de dupla embreagem a seco e 7 velocidades (DCT7). Como vantagens, esse tipo de transmissão oferece trocas de marchas mais rápidas e precisas e menor consumo de combustível, com consequente redução nas emissões de CO2. Fora do Brasil, a segunda geração da DCT7 da Hyundai equipa atualmente modelos de grande volume de vendas nos mercados Europeu, Asiático, do Oriente Médio, da Austrália e das Américas Central e do Sul, como Elantra, Tucson e Kona.

A transmissão DCT7 de segunda geração da Hyundai possui atuadores elétricos controlados eletronicamente para acionamento da embreagem e do sistema de mudança de marchas. O sistema de embreagem é formado por um disco de embreagem conectado às marchas ímpares e o outro disco de embreagem conectado às marchas pares e à ré. Nesta nova geração, além da integração dos atuadores, a comunicação com a unidade de controle da transmissão é feita via rede de alta velocidade (CAN) que melhora a precisão nas mudanças de marchas.

Entre as melhorias introduzidas na segunda geração da DCT7, está a maior eficiência energética graças à viscosidade aprimorada do óleo da caixa de engrenagens da transmissão e da utilização de rolamentos esféricos de menor fricção. Isso assegura maior durabilidade dos componentes.

Se comparada à sua geração anterior (1.0), a DCT7 2.0 recebeu mudanças na estrutura do sistema de dupla embreagem a seco, e nos materiais utilizados, com o propósito de aumentar ainda mais a robustez. Os discos de embreagem vêm com design de superfície, material de atrito e dureza dos rolamentos aperfeiçoados. O diferencial, que se localiza no conjunto da transmissão, também recebeu uma junta selada, que previne danos e potenciais vazamentos, e houve simplificação de conectores e chicotes elétricos, uma vez que os atuadores das embreagens e das marchas são agora integrados.

Testes de Durabilidade realizados no Brasil

Como parte do processo de desenvolvimento de produtos da Hyundai, o novo Creta percorreu 90 mil quilômetros em testes de durabilidade, por regiões com topografia acentuada e trechos de serra. Um dos objetivos foi comprovar o desempenho do trem de força e seus diversos componentes, entre eles a transmissão automatizada com sistema de dupla embreagem a seco, DCT7. Ao final do teste de 90 mil quilômetros, a transmissão foi desmontada e as embreagens ainda possuíam dois terços de vida útil remanescente.

A Hyundai oferece cinco anos de garantia sem limite de quilometragem para seus veículos de uso particular, condição que se estende também para a transmissão DCT7, respeitadas as condições de uso previstas para o veículo (ver o Manual do Proprietário). Essa garantia cobre defeitos de qualidade das embreagens desde que o uso e as manutenções previstas sejam seguidos conforme recomendado pela HMB (Hyundai Motor Brasil). (Foto: Hyundai/Divulgação).