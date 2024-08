Novo Caoa Chery Tiggo 8 PRO, evolução em todos os aspectos

Quatro anos após o seu lançamento no País, o primeiro SUV monobloco de sete lugares produzido no Brasil e que obteve muito sucesso em vendas e de crítica, ganha uma belíssima atualização, deixando seu visual renovado, ainda mais moderno e seu desempenho aprimorado. A renovação do Caoa Chery Tiggo 8 é mais um atestado do comprometimento da marca em produzir em território nacional os veículos mais modernos, tecnológicos e atualizados da indústria automobilística mundial. O novo Tiggo 8 PRO chega ao mercado com preço de lançamento de R$ 188.888,88.

O Tiggo 8 foi o segundo modelo fabricado no Brasil pela Caoa Chery a incorporar a tecnologia MAX DRIVE, um conjunto completo de sistemas eletrônicos inteligentes de segurança e assistência ao motorista. A partir de agora, além disso, o Tiggo 8 PRO traz novidades no design, equipamentos e interior, que reforçam suas qualidades e aumentam o desejo do consumidor pelo modelo, além de novas calibrações, tornando-o ainda mais sofisticado, moderno e eficiente.

A grade dianteira é completamente nova e tem seu design denominado Big Diamond com detalhes atingindo uma maior impressão de profundidade, ampliando o ar de modernidade e, ao mesmo tempo, de refinamento. No centro do grande diamante, surge uma nova peça com a logomarca. Este emblema abandona o cromado e passa a contar com uma iluminação gradual que, em sintonia com faróis e lanternas, recepcionam os usuários do veículo com uma iluminação dinâmica de boas-vindas.

Ainda na dianteira, com a adoção de um novo conjunto óptico, a iluminação foi aprimorada, ficando ainda mais expressiva e eficaz. Os faróis renovados, agora, possuem ainda maior alcance que o modelo anterior e contam com controle inteligente do farol alto (IHC), que identifica veículos vindo em sentido contrário e baixa o farol alto para não ofuscar os outros motoristas. Destaque para os faróis de neblina, integrados, que acompanham o movimento do volante utilizando o assistente de iluminação em curvas.

As laterais do veículo adquiriram ainda mais personalidade com novíssimas rodas aro 19”, gravadas com o nome Tiggo em alto relevo, e calçadas por pneus Pirelli 235/50 R19. Em associação com o conjunto óptico com setas dinâmicas que invadem esta área, este novíssimo jogo de rodas/pneus fizeram o perfil do Tiggo 8 PRO ficar muito mais imponente.

A traseira foi completamente renovada, a começar pelo brake light, em LED, que ganhou estilo único e passou a ser bipartido. A moldura da tampa do porta-malas é nova e passou a abrigar o local onde fica a placa do veículo. Da mesma forma, as lanternas panorâmicas ganharam um novo desenho e passam a ser FULL LED, com iluminação dinâmica de boas-vindas e piscas dinâmicos (Dynamic Rear). Destaque também para o para-choque e as luzes traseiras de neblina que, além de redesenhados, passam a ser integrados. Completando a mudança visual, as saídas de escapamento passam a ser duplas, nos dois lados da área traseira.

Refinamento e tecnologia

Antes mesmo de entrar no habitáculo do novo Tiggo 8 PRO, o condutor é recepcionado por duas luzes de boas-vindas, uma na soleira das portas dianteiras e outra projetada no piso externo, com o nome do modelo.

O modelo ganhou 20 mm em seu comprimento (4.720 mm). No interior, os bancos receberam novo design, com acabamento Premium na cor preta, assim como os encostos de cabeça dianteiros Extra Comfort, com apoio lateral ajustável. O assento do motorista conta ainda com importantes itens como: ajuste lombar elétrico, 3 memórias de ajustes com teclas na porta do veículo e função “acesso inteligente” que permite ao condutor adentrar com toda facilidade e comodidade e se acomodar no banco, antes dele retornar e assumir a posição pré-programada de condução.

O assento do passageiro conta também com ajustes elétricos, e ambos os assentos dianteiros possuem aquecimento e ventilação com ajustes no multimídia. Outro diferencial que auxilia o condutor em situações em que necessita ajustar a posição do banco do passageiro é o Boss Key localizado na lateral interna do encosto do passageiro e com fácil acesso para o motorista realizar estas operações.

Mas é na parte superior do painel central que surge a mudança mais impactante: o Caoa Chery Tiggo 8 PRO passa a oferecer uma nova tela curva UWCS (Ultra Wide Curved Screen) com 24,6 polegadas, FULL HD Digital, integrando as funções do painel de instrumentos e o Multimídia. Além de um visual espetacular, esta tela possui uma curvatura que reduz reflexos de luzes indesejados.

Entre as dezenas de aplicabilidades programáveis pelo painel, surgem detalhes de conforto e conveniência como o menu rápido de funções preferidas, por arrastamento na tela Touchscreen, conforme as preferências do usuário, ou ainda, um assistente inteligente que, por exemplo, pode efetuar a abertura do teto solar com apenas um comando de voz.

Destaque também para o navegador (GPS) nativo, com software já integrado na multimídia que pode ser arrastado para o painel de instrumentos, facilitando a visualização por parte do condutor e evitando a necessidade de desvios bruscos de atenção do motorista. Este mapa auxiliar pode ainda alternar o fundo de claro para escuro.

O sistema de som conta com 8 alto-falantes de qualidade Premium, assinados pela Sony, proporcionando melhor experiência acústica e agregando ainda mais elegância com o tweeter instalado em posição elevada nas 4 portas.

Descendo para o console central, o usuário se depara com um novo conceito orgânico, de formas curvas e mais elevado. Ele integra uma nova geração da alavanca joystick, ainda mais ergonômica e elegante. Ao seu lado, um botão do tipo “Scroll” com as funções Liga/Desliga/Volume, do sistema de áudio do multimídia.

Mais completo da categoria

Destacam-se nos conteúdos de série do Tiggo 8 PRO o volante multifuncional com acabamento Premium e novíssimo design, novas alavancas de volante com comandos rotativos embutidos, carregador de celular por indução (com 50w de potência) no console central com cortina de proteção, ar-condicionado dual zone com comandos no multimídia e saída para a segunda fileira de bancos traseiros, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, luz ambiente panorâmica multicolorida expandida (pois, além do painel de instrumentos e painéis de portas dianteiras, agora também inclui as portas traseiras).

Entre os equipamentos que oferecem ainda mais conforto aos ocupantes do SUV estão: teto solar panorâmico, chave presencial com botão de partida, comando de climatização à distância, retrovisores externos com rebatimento automático, desembaçador, memórias de posição (combinadas com as memórias do banco do motorista), assistência de marcha a ré e luzes de direção em LED, freio de estacionamento eletrônico, bússola no painel de instrumentos, 4 portas USB (dianteiras e traseiras, 2 tipo “A” e 2 tipo “C”), porta objetos refrigerado sob o descansa braço central, chave em padrão “Black Piano” com detalhes cromados e muitos outros.

No recheado pacote de segurança, além de toda a tecnologia MAX DRIVE, o SUV de sete lugares da Caoa Chery conta com 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), monitor de pressão e temperatura individual dos pneus, ancoragem tipo Isofix para cadeirinhas infantis, câmera 540 graus em HD, sistema de freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade, frenagem, tração e descida (ESP/EBA/TCS e HDC), assistente de partida em rampa, Auto Hold e sistema de sinal de emergência em freadas bruscas (ESS), bem como suspensão dianteira e traseira independente (McPherson/Multilink), que além de maior estabilidade e melhor dirigibilidade asseguram um padrão de conforto excepcional.

Outro destaque é a excelente capacidade do porta-malas, de 193 litros na configuração sete lugares, 889 litros na configuração cinco lugares e 1.930 litros com as duas fileiras de bancos traseiros rebatidas (a melhor configuração da categoria). A tampa traseira conta com abertura elétrica por sensor de presença na chave.

Evolução em todo o conjunto

O modelo é equipado com o novo motor 1.6 Turbo GDI a gasolina com injeção direta e duplo comando de válvulas com duplo variador de fase (DVVT), e transmissão DCT de dupla embreagem com 7 velocidades com opção de trocas manuais. São 187 CV de potência máxima e 28 kgfm de torque máximo, disponível de 2.000 a 4.000 rpm.

O conjunto mecânico também ganhou melhorias que aprimoraram o desempenho do Tiggo 8 PRO. A evolução do motor passa por importantes itens como: localização do filtro de óleo (mais acessível para troca); Novo radiador de óleo, ainda mais eficiente na troca de calor; Nova bomba de óleo com pressão variável.

O motor conta com um novo bloco de maior rigidez, reduzindo ruídos e vibrações. O aperfeiçoamento acústico passa pela nova cobertura periférica do cofre do motor, um pacote de isolação acústica revisado, ruído dinâmico melhorado em 2,4 dB (A), passando a ter sustentação do capô por mola a gás.

O conjunto passou também por uma intensa recalibração em que foi realizado um novo desenvolvimento de ECU / TCU, garantindo um conjunto motor e transmissão com sincronismo ainda mais refinado; maior linearidade entre a força de tração na roda e o acelerador; maior controle e conforto ao motorista; garantindo retomadas mais rápidas e seguras.

Por fim, mais uma evolução ocorreu também na dirigibilidade com novos acertos de suspensão que priorizam, ainda mais, o conforto e a estabilidade, mesmo com a adoção da nova roda aro 19”.

O Tiggo 8 PRO já está sendo produzido na fábrica da Caoa Chery em Anápolis (GO) e comercializado em toda Rede de Concessionárias. O modelo está disponível nas cores Branco Perolizado, Preto Metálico, Cinza Metálico e Azul Escuro Perolizado. A Caoa Chery oferece 5 anos de garantia para esta grande evolução. (Fotos: Caoa Chery/Divulgação).