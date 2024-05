Novo BYD Song Plus DM-i chega ao Brasil com autonomia de 1.200 km

Chega ao Brasil o novo BYD Song Plus DM-i, modelo consagrado no país por seu design arrojado e o carro híbrido plug-in mais amado pelos brasileiros, líder absoluto de vendas entre os carros híbridos plug-in. A versão 2024/2025 do veículo chega com a bateria com mais que o dobro de autonomia, de 50km para 105km, visando atender às demandas dos consumidores brasileiros, que querem poder ir ainda mais longe com um dos carros mais icônicos da marca.

A nova autonomia do BYD Song Plus DM-i 2024 é de 1.200 quilômetros no total, o que permite levar o seu modelo eletrificado ainda mais longe e garante o mesmo conforto e design já consagrados e amados pelos brasileiros. Isso graças a tecnologia única da greentech em desenvolver a bateria referência mundial no mercado e que para o novo modelo chega com 18,3 kWh de capacidade.

Pensando nos clientes que amam este que é um dos best-seller no Brasil e no mundo, a companhia oferece uma supervalorização na recompra garantida para quem possui um BYD Song Plus DM-i seminovo pagando 90% do valor na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A promoção é válida para pessoas físicas por tempo limitado, apenas até 31 de maio. Acesse os canais oficiais da BYD do Brasil para conhecer todas as condições dessa oferta.

No quesito tecnologia, também foram feitas melhorias no modelo, que agora tem a sua tela multimídia central giratória de 15,6 polegadas, abertura do carro via cartão NFC e utilização da ferramenta NFC também via celular, além do retrovisor traseiro passar a ser fotocrômico.

Quem comprar um novo BYD Song Plus DM-i também passará a ter no modelo de ano 2024/2025 a bateria com a mesma garantia de 8 anos, mas agora sem limite de quilometragem. A garantia do veículo foi aumentada para 6 anos e também sem limite de quilometragem.

O novo BYD Song Plus DM-i 2024/2025 chega ao Brasil com com preço público sugerido de R$ 239.800,00, nas cores Time Grey (cinza), Snow White (branco), Delan Black (preto) e Dome Blue (azul).

Supervalorização também para na compra do novo BYD TAN

A BYD também preparou uma condição especial para quem já possui um BYD TAN e quer trocar pelo recém-lançado BYD TAN EV 2024/2025: o cliente tem garantido a recompra do seu TAN seminovo por 90% do valor da tabela Fipe vigente.E as vantagens não param por aí, já que o cliente receberá ainda um wallbox grátis, pacote Claro 4G com 3GB de franquia mensal, além de seguro por 1 ano.

É uma ótima oportunidade de trocar o seu BYD TAN seminovo por um zero quilômetro, que acaba de chegar ao mercado brasileiro com uma série de inovações, reestilizado e com uma bateria Blade de maior potência.

O design do novo BYD Tan EV 2024 evoluiu muito em termos estética e está mais atual. As mudanças nos para-choques dianteiro e traseiro, com suas linhas mais avançadas e aerodinâmicas, garantiram um visual mais imponente e elegante.

A nova bateria Blade de maior potência garantiu ao BYD TAN 2024 impressionantes 108,8 kWh, substituindo a anterior de 86,4 kWh. Assim, a autonomia passou de 309 km para 430 km no ciclo PBEV. Já pelo ciclo WLTP a autonomia chega a incríveis 530 km. Ou seja, são mais de cem quilômetros de alcance em relação ao modelo anterior.

O aumento de torque é outra grande novidade do BYD TAN EV, que possibilitou ao modelo uma performance maior. Com potência combinada de 517 CV e torque máximo combinado de 700 N.m, o BYD TAN EV pode atingir uma velocidade máxima de até 190km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos.

Outra grande novidade é a suspensão do BYD TAN EV 2024, que evoluiu e agora é do tipo eletrônica semiativa DiSus-C. Essa facilidade, emcontrada nos veículos premium do mercado, representa um grande ganho para o conforto e segurança dos ocupantes, que podem alterar o ajuste eletrônico dos amortecedores, com um simples toque na tela, deixando o carro no modo conforto ou esportivo, mais rígido.

O BYD TAN EV ano modelo 24/25 vem nas cores Branco Neve (Snow White), Cinza Montanha (Mountain Grey) e Preto (Silver Sand Black). O novo modelo já está disponível na rede de concessionárias de automóveis BYD, com preço público sugerido de R$ 536.800,00. A nova garantia agora é de seis anos para o veículo e de oito anos para as baterias, ambos agora sem limite de quilometragem. (Fotos: BYD/Divulgação).