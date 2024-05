BMW 530e completa família do novo Série 5 híbrido pluj-in

Anunciada no fim de fevereiro, a nova geração do BMW Série 5 chegou ao Brasil reforçando o conceito “Technology Openness” de oferecer todas as possibilidades de sistema de propulsão para seus clientes. Após o lançamento do BMW i5, chegou a vez do BMW 530e chegar ao Brasil. Híbrida plug-in, a nova versão do sedã executivo mais desejado do mundo chega ao país em uma geração completamente nova, repleta de tecnologias e novidades.

Um dos carros mais econômicos do Brasil, o novo BMW 530e mantém o DNA do Puro Prazer de Dirigir, mas com um visual moderno, destacando a elegância e esportividade do modelo. Suas dimensões são as mesmas do BMW i5: comprimento de 5,06 m, 1,90 m de largura, 1,51 m de altura e entre eixos de 2,99 m.

Visualmente, o modelo é similar ao BMW i5 e vem equipado de série com o pacote de design M Sport, reforçando a identidade da marca. Na dianteira, a principal diferença está na grade, que ganha acabamento em aço escovado no seu contorno, como também o BMW Iconic Glow, que ilumina a área. Elementos em LED no interior dos faróis, dispostos quase verticalmente, servem como indicadores de direção e luzes de direção diurna. As rodas são de 20 polegadas.

Por dentro, o cockpit do novo BMW 530e segue o design adotado na versão i5, com um número significativamente menor de botões em comparação com o modelo anterior. Com design clean e futurista, o conceito Shy Tech possibilita controlar as funções do carro por comandos de voz, gestos, tato ou da forma mais tradicional, por meio dos botões no console central.

O painel de instrumentos e a central multimídia são compostos pelo BMW Curved Display, uma incrível tela curva composta por uma tela de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia. O sistema torna a condução muito mais agradável. A menor, programável em design e itens de controle do veículo, fica responsável por exibir informações do painel de instrumentos, enquanto a maior faz a função de sistema de entretenimento e tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto sem fio.

Reforçando o conceito ‘Technology Openness’ aplicado pela BMW no Brasil de oferecer todas as possibilidades de sistema de propulsão para seus clientes, o novo BMW 530e chega para completar a oferta do BMW Série 5. Há o BMW i5 com motorização 100% elétrica e, agora, o 530e, que une o motor a combustão com uma unidade elétrica, resultando em um híbrido plug-in.

O modelo é equipado com um motor a gasolina de quatro cilindros em linha de 2.0 litros com tecnologia BMW TwinPower Turbo e, juntamente com a unidade de acionamento elétrico altamente integrada, gera uma potência máxima 299 cv. Com um torque máximo de 450 Nm, o novo BMW 530e acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. A velocidade máxima é de 230 km/h e até 140 km/h no modo totalmente elétrico. De acordo com o Inmetro, o BMW 530e tem um consumo de combustível equivalente no modo elétrico de 26,9 km/l na cidade e 28,6 km/l na estrada, uma média combinada de 27,3 km/l. O consumo energético do modelo é de 0,73 MJ/km, um dos mais eficientes do país.

Localizada na parte inferior da carroceria, a bateria do BMW 530e, agora maior em comparação com as gerações anteriores, tem capacidade energética utilizável de 19,4 kWh e o dobro de potência carregamento suportando 7,4 kW nos carregadores de corrente alternada. O lançamento receberá dois carregadores de alta potência, sendo um carregador portátil, o Flex Charger, de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW para garantir a melhor experiência de recarga em casa e em viagens. Os carregadores possuem padrão de tomada tipo-2, internacional, compatível com todos os veículos BMW. De acordo com o ciclo PBEV, o BMW 530e tem alcance de até 61 quilômetros em modo 100% elétrico.

Assim como no BMW i5, o BMW 530e é recheado de tecnologias e equipado com os mais recentes assistentes de direção do BMW Group. O modelo vem equipado com o sistema Driving Assistant Professional, que engloba uma série de assistentes, como o controle adaptativo de velocidade viagem e o Lane Keeping Assistant, que são capazes de manter o carro na estrada com extrema precisão sem interferências do motorista, mesmo em situações de para e anda de congestionamentos.

Com o Parking Assistant Professional, o 530e estaciona 100% sozinho. Não há mais a necessidade sequer de acelerar ou frear. Basta o motorista ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras ou ainda com o Remote Control Parking por meio do aplicativo My BMW, você pode sair do veículo confortavelmente antes de estacioná-lo na vaga desejada e com um simples clique no aplicativo, o veículo é estacionado de forma fácil e remota na vaga de estacionamento. Há ainda alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Há ainda o Digital Key Plus, sistema de chave virtual, compatível com iPhone e smartphones Samsung Galaxy, que dispensam a chave física e facilitam o acesso ao carro exclusivamente com o celular, a Digital Key Plus ainda pode ser compartilhada com até 5 pessoas de forma remota, permitindo uma enorme flexibilidade. O sistema de som do novo BMW 530e é assinado pela Harman Kardon e tem 205 watts de potência em 12 alto-falantes espalhados pela cabine.

Equipado com o Intelligent Personal Assistant (IPA), o 530e ganhou skills para interagir de forma ainda mais natural com seus ocupantes, já que o sistema permite interação, por voz, com o próprio carro de forma natural para ativar diversas funções do veículo, como por exemplo, o controle de temperatura, as luzes, a mídia, modos de experiência e abertura de janelas, transformando o ambiente do interior de acordo com o humor do proprietário, tudo por voz. Além do Intelligent Personal Assistant (IPA), o modelo conta com a Alexa, que permite a interação com um segundo assistente pessoal de voz dentro do veículo, possibilitando automação residencial e interações únicas de uma Alexa externa com o carro.

O modelo também tem compatibilidade com o My BMW App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, e acionar a ventilação do carro, e ainda é possível acionar o 3D View. Além disso, com o My BMW App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível de combustível, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).

O novo BMW 530e chega ao Brasil em 10 opções de cores (Branco Alpino, Preto Safira, Preto Carbono, Cinza Sophisto, Branco Mineral, Azul Phytonic, Cinza Oxide, Cinza Brooklyn, Verde Cape York e Vermelho Fire) e quatro opções de acabamento interno Veganza (Preto/Preto, Expresso Brown/Preto, Smoke White/Preto e Burgundy/Preto). Todas as unidades chegam ao Brasil com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos. (Foto: BMW/Divulgação).