Nova Triumph Rocket 3 Storm chega mais potente e sofisticada

A Triumph apresenta a nova Rocket 3 Storm, agora mais potente, com avanços notáveis em desempenho, torque e tecnologia. Disponível nas configurações R e GT, a motocicleta já pode ser encontrada nas concessionárias da montadora no Brasil, com preços a partir de R$ 127.990,00 para a versão R e R$ 132.990,00 para a versão GT. Equiparada com um motor tricilíndrico de 2.458 cc, a Rocket 3 Storm é a moto de produção com a maior capacidade do mundo, proporcionando uma experiência de pilotagem sem igual.

A Rocket 3 Storm redefine os padrões de desempenho com 182 cavalos de potência a 7.000 rpm e um torque impressionante de 225 Nm a 4.000 rpm. A aceleração explosiva e a resposta instantânea em qualquer marcha são complementadas por uma manobrabilidade fenomenal, graças às rodas de alumínio fundido de 10 raios e aos garfos dianteiros Showa de 47 mm.

O design musculoso da Rocket 3 Storm é uma declaração de intenções, com acabamentos premium e atenção meticulosa aos detalhes. As versões R e GT oferecem ergonomia personalizada, com assentos confortáveis para piloto e garupa, além de pedais intercambiáveis. A iluminação toda em LED, incluindo faróis duplos com luzes de funcionamento diurno, adiciona um toque moderno e elegante.

“A nova Rocket 3 Storm é um marco na engenharia de motocicletas, combinando potência incomparável com um design sofisticado. Estamos entusiasmados em oferecer aos nossos clientes uma experiência de pilotagem única, com desempenho excepcional e atenção meticulosa aos detalhes. Esta motocicleta redefine o que é possível em termos de desempenho e estilo”, afirmou Renato Fabrini, CEO da Triumph no Brasil.

A segurança é uma prioridade na Rocket 3 Storm, equipada com ABS e controle de tração sensíveis ao ângulo de inclinação, além de mapas de aceleração comutáveis. As pinças de freio radiais Brembo Stylema garantem uma potência de frenagem excepcional, proporcionando confiança ao piloto em todas as condições de pilotagem. (Fotos: Triumph/Divulgação).