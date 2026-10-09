Nova Saveiro Robust é lançada por R$ 111.490 e exclusivamente a Etanol

A Volkswagen começou a vender a Saveiro Robust Etanol por R$ 111.490,00. O preço é R$ 4.200,00 menor do que o da versão flex, o que torna a nova configuração a opção mais acessível da linha da picape. O modelo chega às concessionárias ainda em outubro, mesmo com o lançamento próximo da picape Tukan.

A Saveiro é a primeira picape compacta no Programa Carro Sustentável, do Governo Federal. Com a inclusão do veículo, a fabricante passa a ter quatro modelos na iniciativa, ao lado de Polo Track, Polo Robust e Tera MPI.

Mudanças no motor a etanol

Oferecida com cabine simples, a versão mantém o motor 1.6 MSI (EA211), que gera 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque, com câmbio manual de cinco marchas. Mesmo sem alterar os picos de potência e torque, a nova calibração melhorou o rendimento em rotações intermediárias.

A taxa de compressão do motor é de 11,5:1. A engenharia da marca adotou materiais de maior resistência em válvulas, pistões e anéis de segmento, além de dedicar mais de 740 horas de desenvolvimento para otimizar a partida a frio, os níveis de Limite Máximo de Ignição (LDi) e a dirigibilidade.

As mudanças resultaram em maior eficiência energética, com o índice caindo de 1,83 MJ/km na versão de origem para 1,81 MJ/km. O consumo de combustível diminuiu 5% em trajetos urbanos. Na média combinada, o rendimento subiu de 8,1 km/l para 8,5 km/l.

Impacto ambiental e mercado

Nos critérios do Programa Carro Sustentável, a eficiência ambiental considera as emissões no ciclo do poço à roda. O limite do programa é de até 83g de CO2e/km. A Saveiro Robust Etanol registra 50g de CO2e/km, enquanto a variante flex emite 106g de CO2e/km nas regras do programa.

O modelo é voltado para empresas, frotistas, produtores rurais, profissionais autônomos e clientes de varejo. A Saveiro teve 67.753 unidades emplacadas no país em 2025. Entre janeiro e setembro deste ano, a picape soma 38.726 vendas.

Qual é o preço da Saveiro Robust Etanol? O modelo tem preço público sugerido de R$ 111.490,00, custando R$ 4.200,00 a menos do que a opção equivalente movida a tecnologia flex.

Quais foram os ganhos de consumo no motor exclusivo a etanol? A picape registrou uma melhora de 5% no consumo urbano e avançou de 8,1 km/l para 8,5 km/l no ciclo de consumo combinado.

Quando o modelo chega às concessionárias? A comercialização da Saveiro Robust Etanol começa no mês de outubro