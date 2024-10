Nova Ram 1500 chega ao Brasil mais potente e ainda mais tecnológica

A Ram apresenta a nova Ram 1500 para os clientes brasileiros, o maior mercado da Ram fora da América do Norte. Com o motor 3.0L Hurricane 6 biturbo, totalmente novo, agrega ainda mais potência, desempenho, melhor eficiência de combustível e menor nível de emissões para o modelo líder do segmento de picapes grandes a gasolina desde o seu lançamento. A nova Ram 1500 2025 foi desenvolvida para clientes que buscam exclusividade e força para aproveitar a vida da melhor forma. Além da melhoria na performance, o modelo recebe também um novo design dianteiro, novos itens de tecnologia e de assistência à condução, passando a ser ADAS nível 2.

Versões

A nova Ram 1500 2025 chega ao mercado brasileiro em duas versões, Laramie e Laramie Night Edition. Ambas as versões possuem de série todos os itens citados acima.

A Ram 1500 Laramie é comercializada por R$ 540.990, com interior claro que combina dois tons, Bison Brown e Sea Salt. Por fora, rodas diamantadas de 20” com pneus 275/55 e acabamentos exteriores cromados como grade dianteira, para-choques dianteiro e traseiro, capa do espelho retrovisor, badges e ponteiras do escapamento.​

A versão Laramie Night Edition, assim como presente em outros modelos da marca, troca o acabamento cromado pelos detalhes escurecidos e na cor da carroceira. Esta configuração recebe ainda rodas pretas de 22” com pneus 285/45, as maiores nas picapes disponíveis em solo brasileiro. Além do interior todo em preto, que inclui colunas e forro de teto, no exterior os destaques são: capô esportivo; faróis e lanternas com máscara negra; para-choques na cor da carroceria; grade, capas dos retrovisores e maçanetas em preto brilhante; ponteiras do escapamento pretas; e badges pretos.​ A Ram 1500 Laramie Night Edition é comercializada por R$ 555.990.

Potência e capacidade

O mais novo modelo da primeira premium muscle truck do Brasil recebe agora o motor Hurricane 6 biturbo de 3.0 litros com seis cilindros em linha, que entrega 426 cavalos de potência e 635 Nm de torque (64,8 Kgfm), combinado a uma transmissão automática de oito velocidades que otimiza as trocas de marcha para melhor desempenho e dirigibilidade.

Produzido em bloco de alumínio fundido, com dois turbocompressores de baixa inércia, que alimenta 3 cilindros cada, e injeção direta de combustível de alta pressão (350 bar), o motor Hurricane 6 entrega respostas mais rápidas se comparado aos motores aspirados de maior capacidade volumétrica ou motores sobrealimentados com uma única turbina. A nova motorização do modelo proporciona economia de combustível (em comparação a motorização anterior), menores níveis de emissões e uma melhor performance, tornando a nova Ram 1500 2025, a picape grande mais potente e com maior torque, entre os modelos a gasolina, do mercado nacional​. Além disso, ela também é a picape mais rápida do Brasil, com um 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos.

O novo modelo possui ainda tração 4×4 com reduzida e modo Auto, que distribui automaticamente a força entre os dois eixos, fornecendo assim uma tração mais aprimorada ao veículo em qualquer situação. Novidade na linha 2025 são os modos de condução selecionados através de comandos no volante. São cinco modos ao todo: automático, reboque, sport, ​neve e off-road.

A nova Ram 1500 2025 é a única picape do mercado brasileiro com suspensão a ar. Conhecida como Active-Level™, ela possui 5 níveis de ajustes, comandos pela chave presencial ou através da central multimídia, sendo eles níveis:

Normal – altura padrão para uso cotidiano, com 209 mm de altura do solo;

Aero – suspensão baixa 15 mm automaticamente acima de 100 km/h, visando melhoria no coeficiente aerodinâmico;

Off-road 1 – eleva o vão livre para 238 mm. Funciona até 65 km/h;

Off-road 2 – altura do solo chega a 260 mm e funciona até 40 km/h;

Entry/Exit – ajuda para entrar ou sair da cabine e facilita a colocação ou retirada de cargas na caçamba, deixando um vão livre de 156 mm.

Na dianteira, a suspensão é um duplo braço oscilante e, na traseira, eixo sólido com cinco braços (multilink).

Além do modo Aero, também contribuem para melhoria do consumo de combustível, a grade ativa do radiador, que abre e fecha automaticamente, e o spoiler aerodinâmico dianteiro ativo que se expande a partir de 50 km/h.

Com quase 6 metros de comprimento e muita força, a nova Ram 1500 2025 tem capacidade de reboque de até 4,5 toneladas​. Com chassis feito com 98% de aços de alta resistência e cabine e caçamba com 54% de aços de alta resistência, a picape usa também alumínio no capô e na tampa traseira, material que contribui para a redução de peso, mas sem afetar as características mecânicas desses componentes.

Tecnologia, conectividade e praticidade

As picapes Ram, ao primeiro olhar, se destacam por sua imponência e robustez, mas assim que o consumidor entra no veículo se encanta com tanta sofisticação e tecnologia. Entre as novidades da nova Ram 1500 2025 estão a nova central multimídia Uconnect 5 de 14,5 polegadas, a maior central multimídia entre as picapes do país. O sistema conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, navegação embarcada e capacidade de divisão de tela, conforme preferência do usuário.

Através desta central multimídia, é possível ver a câmera 360°, que facilita as manobras com a picape, e comandar o ar-condicionado automático de duas zonas e outros recursos voltados para o conforto, como os bancos dianteiros ventilados e aquecidos.

A nova Ram 1500 2025 possui um som premium da marca Harman Kardon® com 19 alto-falantes, sendo um subwoofer de 10”, que entregam 900 watts de potência. A picape tem também o exclusivo sistema ativo de cancelamento de ruídos.

O quadro de instrumentos é digital de 12,3” de alta resolução e pode ser personalizado. Quando a navegação embarcada está em uso, ela pode ser visualizada no quadro também. Já o volante multifuncional possui comandos de assistência a direção, comandos de áudio, botões para seleção dos modos de condução, limitador de marchas e funções do quadro de instrumentos. Revestido em couro, é aquecido e conta com regulagem de altura e profundidade.

A nova Ram 1500 2025 possui head-up display colorido de 10” que projeta no para-brisa informações como velocidade, assistente de manutenção de faixa, piloto automático adaptativo com Stop & Go, e o passo a passo da navegação embarcada. Customizável, é possível ajustar a altura, o brilho e as informações que serão exibidas.

Outra novidade do modelo é o carregamento por indução para 2 smartphones, única picape do segmento com esta tecnologia. Além deste sistema, a nova Ram 1500 2025 possui 11 portas USB, sendo 5 do tipo C, de carregamento rápido e duas tomadas 115V, além da terceira no Rambox®.

A nova Ram 1500 2025 vem equipada também com retrovisor interno digital que, ao ser acionado, exibe a imagem em tempo real de uma câmera voltada para trás. É possível ajustar a altura, o brilho e até mesmo reproduzir uma imagem captada por uma câmera localizada no implemento rebocado pela picape.

Os proprietários da nova picape agora podem também utilizar um cartão físico, semelhante a um cartão de crédito, que possui a tecnologia NFC, para acessar e dar partida no veículo, além da chave presencial, trazendo mais praticidade para o dia a dia.

A plataforma de serviços conectados Ram Connect permite ainda monitoramento a distância do veículo e serviços premium de segurança, emergência, conectividade e navegação. Através do aplicativo no smartphone, o cliente pode consultar remotamente o relatório de saúde que mostra o tempo para a próxima revisão, pressão dos pneus, nível de combustível, entre outras informações.

Segurança inigualável – ADAS nível 2

Entre as novidades de segurança e proteção, a nova Ram 1500 2025 conta agora com sistema de detecção de colisão em cruzamentos com frenagem autônoma de emergência​, assistente ativo de permanência na faixa de rodagem​, detector de fadiga​, assistente para manobras evasivas​ e reconhecimento de placas de limite de velocidade. Com a adição desses novos conteúdos, a picape passa a ser ADAS nível 2.

A picape possui também 6 airbags (dianteiros de múltiplo estágio, laterais dianteiros, e de cortina frontal e traseiro); assistente de partidas em rampas (Start Assist);​ freios a disco nas quatros rodas com ABS e EBD; e controle eletrônico de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria e sistema de comutação automática dos faróis, além do sensor crepuscular e de chuva.

Design e sofisticação – por dentro e por fora

O interior é repleto de sofisticação, conforto e recursos inovadores, o que faz da nova Ram 1500 2025 a referência em interior de picapes. Fiel ao padrão da marca, o modelo possui novos revestimentos em couro nos bancos, painel de instrumentos e painéis de porta​; console central configurável com porta-copos, porta carteira, apoio de braço com porta-objetos​; luzes internas de leitura em LED​; e bancos dianteiros, ventilados, aquecidos e elétricos de 10 vias, sendo duas para lombar e 2 memórias para motorista​, que incluem a posição dos pedais do freio e acelerador, também com ajustes elétricos.

Para o conforto dos passageiros que andam nos bancos traseiros, assentos laterais aquecidos; ​porta-objetos no assoalho e abaixo da segunda fileira de bancos;​ e assoalho traseiro plano. O banco é bipartido 60/40, rebatível e reclinável, uma exclusividade entre as picapes do segmento, e com apoio de braço com porta-objetos, ampliando o conforto de quem vai atrás.

Como se já não bastasse, a nova Ram 1500 2025 ainda possui teto solar panorâmico de 1 metro quadrado de área. Pelo tamanho da picape, outro item que encanta são os estribos laterais elétricos. No design exterior, destaque para os novos para-choques dianteiro e traseiro, novos faróis Full LED com farol de neblina também em LED, novas rodas de liga leve e novas lanternas. (Fotos: Ram/Divulgação).

Nova Ram 1500 Laramie 2025. Nova Ram 1500 Laramie 2025. Nova Ram 1500 Laramie Night Edition 2025. Nova Ram 1500 Laramie Night Edition 2025. Nova Ram 1500 Laramie Night Edition 2025.