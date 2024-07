Nova família Audi A5 marca a próxima ofensiva de modelos

A estreia global do Audi Q6 e-tron na primavera europeia foi o ponto de partida da série de lançamentos que a Audi fará nos próximos dois anos – a marca das quatro argolas lançará no período um total de 20 novos modelos, sendo dez deles totalmente elétricos. O CEO da Audi AG, Gernot Döllner, realizou declarações a respeito dos próximos lançamentos da fabricante, que começam com o novo Audi A5 que será revelado nos próximos dias. Confira as declarações a seguir.

Um portfólio pensado para o futuro

“Nos próximos anos, expandiremos gradativamente a nossa gama de modelos elétricos. Ao mesmo tempo, rejuvenesceremos o nosso portfólio de modelos com motores a combustão. Isto nos dará uma posição robusta e flexível à medida que fazemos a transição para o portfólio totalmente elétrico”.

Próximos lançamentos de modelos

“Nos próximos dias, apresentaremos a nova família de modelos Audi A5. O Audi A6 e-tron será lançado no final de julho e o novo Audi Q5 no outono europeu”. Os três veículos ainda não estão confirmados no mercado brasileiro.

Audi A5 – A esportividade moderna encontra proporções premium

“A nova família Audi A5 terá a sua estreia mundial no dia 16 de julho deste ano e representa o início da próxima geração de motores a combustão, que serão mais eficientes graças à condução parcialmente elétrica”.

Audi A6 e-tron – Repensando o segmento de médio-alto porte

“O A6 e-tron é o primeiro Audi 100% elétrico disponível para nossos clientes nas carrocerias Sportback e Avant. O seu design marcante e o seu excelente desempenho, eficiência e autonomia oferecem muitas razões para mudar agora para a mobilidade elétrica”.

Audi Q5 – Receita de sucesso da terceira geração

“O Audi Q5 representa o sucesso da Audi há mais de 15 anos. Com a terceira geração do nosso SUV de maior sucesso, começaremos a rejuvenescer o nosso portfólio de SUVs com motores a combustão e versões parcialmente eletrificadas no outono europeu”.

Vorsprung durch Technik

“Temos uma visão clara para redefinir o nosso lema “Vorsprung durch Technik”, focada em design, arquitetura do interior, dinâmica de condução e eficiência. Com nossos novos modelos Q6 e-tron, A6 e-tron, A5 e Q5, não deixaremos dúvidas sobre o caminho que estamos trilhando”. (Foto: Audi/Divulgação).