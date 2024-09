Nova Ducati Curitiba é inaugurada no Seminário

Desde a sua nomeação em abril deste ano, o Grupo Remotors vem trabalhando num projeto de loja Ducati exclusiva, com amplo espaço de showroom, exposição de itens de boutique e acessórios, além de um ambiente dedicado ao serviço de pós-vendas.

O endereço da nova concessionária Ducati em Curitiba é a rua General Mário Tourinho, 705, no Seminário, região que concentra grande parte do mercado automotivo na capital paranaense. São 400 metros quadrados de área construída com espaço de showroom, oficina e ambiente para os ducatistas associados ao Ducati Oficial Clube de Curitiba. A loja foi projetada pelo renomado arquiteto Maurício Melara dentro dos padrões globais da marca italiana.

“Ter a Ducati em Curitiba representa um marco importante para o Grupo Remotors, além da expansão é uma marca com grande influência no mercado de motocicletas premium e de alta performance. Com a estrutura completa de showroom e pós-vendas, nossos clientes poderão vivenciar de maneira imersiva, todos os produtos, atendimento e serviços com a experiência que correspondem às expectativas associadas à marca. Vamos proporcionar eventos exclusivos em um ambiente que reflete o espírito e a filosofia da Ducati”, comenta Bruna Wladyka, Sócia Diretora do Grupo Remotors responsável pelos departamentos de Marketing e Relacionamento com o Cliente. (Fotos: Ducati Curitiba/Divulgação).