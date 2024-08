Norte-americano que busca recorde com V-Strom 1050 está no Brasil

Prestes a completar 31 anos, o norte-americano Clint James iniciou recentemente sua jornada em busca de um recorde para entrar no Guinness Book: rodar 1 milhão de quilômetros em uma motocicleta ao redor do mundo. E para conquistar o que ele chama de sua “rock to push”, algo como “seu grande desafio” (em tradução livre), ele escolheu uma Suzuki V-Strom 1050.

Recentemente, o casal Oliver James Gamblin e Lavinya Scholl entraram para o livro dos recordes como a dupla mais jovem a dar a volta ao mundo a bordo de uma mesma moto com uma Suzuki V-Strom 1050. A big trail da Suzuki é a única do mercado que dá a segurança necessária para se cumprir um desafio dessa dimensão, já que uma das regras do Guinness é que o percurso total – nos dois casos – seja feito com a mesma motocicleta.

E a V-Strom prova a cada quilômetro que é a escolha certa. É uma moto resistente, com durabilidade e qualidade. “Gosto de enfrentar terrenos extremos. Já peguei chuva com água até a bota, a moto já atolou e, com certeza, ainda enfrentarei muitos outros desafios. E essa moto aguenta, não quebra”, disse James.

Atualmente, James está no Brasil, onde pretende rodar pelos próximos meses. Esta semana, ele visitou a sede administrativa da Suzuki Motos do Brasil, que fica em Jundiaí (SP), a convite da marca. Na sede, ele fez questão de conhecer nossos mecânicos e engenheiros. “Valorizo muito o trabalho deles, pois são eles que estão fazendo esse desafio possível no dia a dia”, disse, agradecendo ao trabalho de todos.

Para conseguir quebrar o recorde, James precisa rodar 2 mil quilômetros por semana [distância entre São Paulo e Salvador]. “Essa jornada deve durar oito anos”, contou o norte-americano, que saiu do Texas no início deste ano, a princípio, apenas para fazer uma viagem de moto até a Colômbia.

Ele conta que a ideia de quebrar o recorde surgiu durante essa viagem. Então, ele começou a se organizar para seguir todas as diretrizes e registros exigidos pelo Guinness Book. Tudo devidamente anotado em um caderno guardado a “sete chaves” em um dos baús de sua V-Strom.

Sobre a escolha da moto para encarar o desafio, James nos contou que o modelo foi indicação de um amigo, especialmente porque o modelo oferece a confiabilidade e o conforto que ele procurava. “Hoje, com quase 90 mil quilômetros rodados posso falar que não tenho dúvida de que essa moto vai chegar comigo até o fim dessa jornada. Ela é um trator”, afirmou James, contando que o desafio deve durar oito anos. Até o ano que vem, ele deve rodar pelos países da América Latina. Depois, pretende seguir viagem para além do Oceano Atlântico.

Um pouco de sua história

James cresceu na “gelada” cidade de Sheridan, no Wyoming, oeste dos Estados Unidos. Seus pais são professores e ele conta que sempre quis trabalhar com esportes profissionais. “Fiz todo o possível para fazer esse sonho acontecer”, diz ele, que já foi fisiculturista. Depois de se formar – como orador da turma, ele destaca – recebeu o convite para trabalhar com o time de futebol americano San Francisco 49ers, na Califórnia.

“No início, tudo estava ótimo. Mas o trabalho com 49ers ficou muito obsoleto”, recorda James. Então, ele decidiu se mudar para Austin, no Texas, “em busca de ganhar mais dinheiro e influência”. Mesmo assim, ele não se sentia completamente satisfeito. “Parecia que eu estava completando a lista de tarefas de definição de vida de outra pessoa”.

No vídeo em que se apresenta em seu perfil no Instagram (@official.clint), James cita uma frase do escritor Henry David Thoureau para resumir sua motivação pela busca do recorde: “Eu queria viver profundamente e sugar toda a medula da vida”. “Esse recorde do Guinness é meu ‘rock to push’”, complementa.