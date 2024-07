Nissan oferece condições especiais para clientes PCD até o fim de julho

A Nissan do Brasil oferece condições especiais para clientes PCD até o dia 31 de julho em todo o território nacional. As ofertas contemplam os seguintes modelos: Nissan Kicks, Nissan Versa e Nissan Sentra. Lembrando que nem todos os estados oferecem desconto de ICMS e, por isso, os preços finais dos modelos podem variar de acordo com a localidade.

Na linha Kicks, os descontos concedidos pela fabricante vão de 2% a 13%. Os destaques são o Kicks Active, que tem preço de venda especial que pode chegar a R$ 86.690, já considerando o bônus de 12% da Nissan, a isenção de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) e o desconto parcial do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Já o Kicks Advance sai por R$ 110.990, considerando o desconto da Nissan de 13% e a isenção de IPI. O crossover é fabricado no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Estado do Rio de Janeiro.

Na linha Versa, que vem registrando uma grande evolução nas vendas para esse público, muito exigente e que valoriza os detalhes, o destaque é o Versa Sense. Incluindo o bônus extra de 5% da Nissan, além do IPI e ICMS, o modelo custa R$ 89.290.

Por sua vez, o Nissan Sentra, tanto na versão Advance quanto na Exclusive, é o modelo com maior desconto oferecido pela Nissan: 16%, além dos benefícios legais. O Sentra Advance tem o preço final de R$ 119.990 e o Sentra Exclusive, R$ 135.790.

Regras para cliente PCD

Desde o dia 1º de janeiro, os clientes PCDs têm desconto no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), desde que os carros escolhidos custem até R$ 120 mil. O desconto é parcial. De acordo com as normas em vigor, a isenção cobre o valor de R$ 70 mil. O cliente, então, precisa pagar o imposto proporcional ao valor do veículo, que pode variar de acordo com cada estado. Já a isenção para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) contempla carros com valores de até R$ 300 mil. Os valores de julho resultam da combinação das isenções e descontos de ICMS (carros até 120 mil) e IPI (carros até 300 mil) mais o desconto especial Nissan.