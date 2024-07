Nissan mostra modelo-conceito que deu origem ao Kicks

Em 2012, a Nissan revelou mundialmente no Salão do Automóvel de São Paulo o carro-conceito Extrem, a visão da marca para um SUV compacto inédito. Na época, houve muita especulação de que ele daria origem a um carro nacional da Nissan e, anos depois, isso se confirmou. O Extrem foi o primeiro estudo de design de um novo utilitário esportivo: o Nissan Kicks. O que pouca gente sabe é que esses primeiros exercícios de design não se limitaram ao conceito exibido no salão, também foi criado um modelo menor, de 1 metro de comprimento, que ficou guardado. Agora, ele será exibido pela primeira vez, no espaço da Nissan no Salão Diecast 2024, o maior encontro de miniaturas do Brasil, que acontece em São Paulo nesse fim de semana, dias 6 e 7 de julho.

Criado em 2012, o modelinho do Nissan Extrem tem escala 1:4, é quatro vezes menor do que o carro de origem – o conceito exibido no salão tinha 3,85 m de comprimento. Como o irmão maior, ele foi feito em Clay, uma argila sintética, por equipes no Brasil. Isso porque, desde o início do projeto que deu origem a linhagem do Nissan Kicks, as pesquisas de desenvolvimento foram focadas no gosto e necessidades dos brasileiros. Apesar da Nissan não ter na época uma equipe de design no país, profissionais do Centro de Design da Nissan América (NDA), nos Estados Unidos, trabalharam em parceria com designers brasileiros em pesquisas e na criação dos dois conceitos. Profissionais do estúdio americano vieram várias vezes ao Brasil para pesquisas e para produzir os modelos.

Diferentemente do Extrem que foi exposto ao público, que era laranja metálico, uma cor batizada de “Solar Córtex”, o modelo menor foi pintado de prata. O teto no estilo flutuante virou uma das marcas do primeiro Nissan Kicks desde que o carro chegou ao mercado em 2016.

Desde sua criação, o modelo em escala reduzida do Nissan Extrem foi usado como amostra de design e inspiração em vários momentos do desenvolvimento do projeto do Nissan Kicks. Ele fica guardado com a equipe do Estúdio de Design da Nissan América Latina (NDLA), sediada no Brasil, e vai sair para participar do Salão Diecast 2024.

Em 2014, um novo passo do projeto foi dado com a exposição, também no Salão de São Paulo, do carro-conceito Nissan Kicks Concept. Era um veículo “menos conceito e mais realista”, que fez a transição de design para a chegada do Nissan Kicks de produção em série. Dois anos depois, o carro final foi lançado mundialmente no Brasil.

Mesmo após diferentes evoluções, o Nissan Kicks segue conquistando cada vez mais os brasileiros. É o carro mais vendido da marca japonesa no mercado nacional e, no primeiro semestre de 2024, segue brigando entre os mais vendidos de seu segmento no país.

Salão Diecast 2024

O modelo-conceito Nissan Extrem será um dos estaques da Nissan no Salão Diecast 2024, que terá a exposição de uma série de miniaturas do Nissan Kicks e, também, uma versão Exclusive “de verdade”. Além deles, serão exibidos outros veículos da marca em escala reduzida, inclusive miniatura de bólidos da Fórmula E.

O Salão Diecast é o maior encontro de miniaturas do Brasil, que acontece em São Paulo no Hall F do Transamerica Expo Center. O evento reunirá milhares de miniaturas, inclusive estandes de fabricantes estrangeiros.

O formato do Salão Diecast segue o estilo dos principais eventos de miniaturas existentes em outros países. Assim, os visitantes encontrarão áreas de exposição de coleções, troca e venda de miniaturas, palestras de fabricantes e personalidades do setor e um grande concurso de customização. Este último contará, como já virou tradição, com uma categoria específica para eleger a melhor customização de miniatura de carro da Nissan.

O primeiro Salão Diecast aconteceu em 2019. A última edição, realizada no ano passado, reuniu cerca de 10 mil miniaturas e teve mais de 5 mil visitantes. (Fotos: Nissan/Divulgação).