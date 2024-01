Nissan lança nova área dedicada aos clientes PCD em seu site

Dentro do seu foco de oferecer a melhor experiência digital a todos seus clientes, a Nissan lançou uma nova área dedicada às pessoas com deficiência (PCD) interessadas em mais informações e na compra de um modelo da marca. No site da marca (www.nissan.com.br) é possível encontrar as novidades que tornam o uso muito mais amigável e informativo.

Na nova área, o cliente PCD encontra o passo a passo detalhado da compra de um veículo com benefícios, que estão também explicados. O layout está com navegação mais intuitiva, deixando também a leitura mais fluída. Além disso, é possível encontrar os preços e características dos veículos com imagens.

A Nissan também incluiu as perguntas e respostas mais comuns (FAQ) neste segmento. Nelas aparecem, por exemplo, questões sobre as características e adaptações PCD mais procuradas pelos clientes e explicação de quais são os diversos tipos de deficiências que permitem ao cliente requerer isenções e descontos.

“Respeito a diversidade e cidadania fazem parte dos princípios e valores da Nissan. Por isso, elaboramos um programa especial de inclusão que se baseia em oferecer atendimento personalizado e que realmente explique o processo de compra para as pessoas com deficiência física, visual, auditiva e demais descritas em lei (PCD), além de termos descontos especiais em toda a linha Nissan. Tudo para tornar a jornada desse cliente diferenciada e positiva”, afirma Maurício Grecco, diretor de marketing da Nissan do Brasil.

Condições únicas para venda

A Nissan anunciou nesse mês novos preços e descontos diferenciados para clientes PCDs e taxistas como parte de seu novo programa de atendimento desses públicos. Os destaques da linha Nissan são o Kicks (nas versões Active e Sense) e sedã Novo Versa (versão Advance), que podem ser adquiridos com isenção de IPI e desconto parcial de ICMS, além do abatimento oferecido pela marca japonesa.

O Nissan Kicks, que é fabricado no Complexo Industrial da empresa em Resende (RJ), tem preço de venda, em janeiro, de R$ 86.990, na versão Active, e de R$ 94.590, na versão Sense. O sedã Novo Versa 2024 está sendo oferecido por R$ 87.490, na versão Advance.

Outros modelos da linha da marca e versões desses veículos podem ser adquiridos com isenção de IPI e desconto especial oferecido pela Nissan. As condições para taxistas também são diferenciadas.

Para auxiliar os clientes com mais informações e o cálculo dos valores finais de cada veículo, as concessionárias Nissan contam com equipes especializadas.

Novas regras

Desde o dia 1º de janeiro, para os clientes PCDs terem desconto no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), os carros escolhidos devem custar até R$ 120 mil (antes era R$ 100 mil). O desconto, no entanto, é parcial. De acordo com as normas em vigor, a isenção cobre apenas o valor de R$ 70 mil. O cliente, então, precisa pagar o imposto proporcional ao valor do veículo, que pode variar de acordo com cada estado. Já a isenção para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) subiu para contemplar carros com valores de até R$ 300 mil (antes o limite era R$ 200 mil).