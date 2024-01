Nissan Kicks, uma história de sucesso na América Latina

O Nissan Kicks foi o primeiro produto inspirado e criado pela fabricante japonesa de automóveis para o Brasil e a América Latina. O carro-conceito Nissan Kicks Concept foi apresentado em 2014, no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, momento em que a Nissan manifestou sua intenção em criar veículos focados nas necessidades específicas de seus clientes nas regiões ou países onde têm presença. Dois anos depois, em agosto de 2016, o modelo foi lançado mundialmente primeiro no Brasil. Logo depois, seguiu para o restante da América Latina.

O Brasil é um dos países onde a Nissan produz seu veículo do segmento SUV compacto. Aqui, ele é feito no Complexo Industrial de Resende, no Sul Fluminense, unidade fabril com ciclo completo de produção, que inclui da área de estamparia até as pistas de testes, passando pela chaparia, pintura, injeção de plásticos, montagem e inspeção de qualidade. Diariamente ali são produzidas mais de 360 unidades do Nissan Kicks. Se o processo completo for considerado, que contempla da estamparia à qualidade final, cada unidade leva cerca de 36 horas para ser produzida.

Alguns números a mais do Nissan Kicks em Resende:

Mais de 324 mil unidades produzidas desde o seu lançamento;

9 versões e/ou edições especiais lançadas até o momento;

Em média, 2.377 peças compõem o veículo.

O projeto de manufatura na América do Sul é um elemento chave da estratégia da Nissan na região, onde a empresa continua avançando em seus planos de produção de veículos e motores.

Tecnologia

O Nissan Kicks é um dos primeiros modelos a incorporar o conceito de Mobilidade Inteligente da Nissan. Este SUV está equipado com os mais elevados padrões de segurança. O Nissan Intelligent Safety Shield, por exemplo, é um conjunto de tecnologias inteligentes projetadas para oferecer uma condução confiável, aumentar a segurança do veículo por meio de sistemas de monitoramento, resposta e proteção que proporcionam assistência aos condutores e permitem elevar a experiência de conduzir a um outro nível.

Design

O Nissan Kicks é o resultado de uma colaboração global entre equipes dos centros de Design da Nissan na América Latina, com sede no Brasil, no Japão e nas Américas (Nissan Design America), com sede em San Diego, nos Estados Unidos.

Reconhecimentos

Durante todos estes anos, o Nissan Kicks recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos, que o converteu no veículo mais premiado da empresa na região. Entre eles se destacam: “SUV do ano de 2017”, pela Federação Interamericana de Jornalistas Automotivos (FIPA); “Melhor Crossover da América Latina”, pela Americar; “Melhor SUV Compacto”, outorgado pela L’Auto Preferita (Brasil); “Melhor SUV Importado”, pela revista Top Car TV 2016 (Brasil); “The Best” (O Melhor) e “Best SUV” (O Melhor SUV) do ano, sendo estes dois últimos concedidos pela revista Car and Driver Brasil; “Melhor Compra 2018”, pela revista Quatro Rodas, “Carro Mais Seguro” na categoria SUV compacto, outorgado pela CESVI na Argentina, em 2022, entre outros.

Nome

Em inglês, um dos significados de “kicks” é “fazer algo por diversão – empolgação que dá prazer”: o que se reflete em seu design moderno e em suas propostas de séries especiais.