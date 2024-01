Nissan amplia opções de acessórios para a Frontier, Versa e Kicks

Sempre pensando em trazer diferentes opções de personalização para seus clientes, a Nissan lança novos itens para a sua linha de acessórios originaisAbre em uma nova aba.. As novidades agora são para a picape Frontier, sedã Versa e para o utilitário esportivo Kicks.

O Nissan Kicks, nas versões Active e Sense, tem agora a disponibilidade do novo apoio de braço para instalação. Com preço sugerido de R$ 825, é voltado para os modelos a partir de 2023 com banco de tecido, mas também é disponível com opção em couro. O apoio tem o mesmo acabamento dos bancos, possui duas posições para ajuste, tem interior emborrachado com porta-moedas e sua instalação mantém a tomada de 12V para o banco traseiro original de fábrica (das versões que a possuem).

As versões S e SE da Nissan Frontier e a Sense do Nissan Versa, agora contam com câmera de ré para ser instalada nas concessionárias da marca de todo o país. Acionada automaticamente com o engate da ré, o acessório oferece menos riscos de colisões nas manobras, especialmente à noite. Pode ser instalada de forma simples pelo sistema Plug&Play (conectou, funcionou) em multimídias originais de fábrica e em multimídias acessório homologadas pela marca e disponíveis nas concessionárias Nissan. Preços sugeridos aos consumidores variam de R$ 370 a R$ 510, dependendo do modelo.

As picapes a partir do modelo 2023 ganham também o tapete para caçamba. Esse item é interessante para melhor utilização da área de carga. O tapete, que tem 3 mm de espessura e é confeccionado com material de alta resistência. A superfície texturizada proporciona maior aderência e facilita a retirada de materiais do fundo da caçamba. Conta com três alças para ajudar o manuseio e é compatível com os divisores de caçamba que estão disponíveis também como acessórios originais. Preço sugerido ao consumidor: R$ 675.

Linha de Acessórios Originais

Além da diversidade de itens, a linha de acessórios originais Nissan traz outras vantagens para o consumidor. A primeira, e uma das mais importantes, é manter a garantia de fábrica do veículo. Aprovados pela Engenharia da Nissan, os acessórios originais homologados pela marca são desenvolvidos por fornecedores com qualidade comprovada.

Outras vantagens são a qualidade japonesa, instalação feita por técnicos treinados e a possibilidade de incluir os valores no financiamento do veículo, dividindo o custo por um período maior e, assim, amenizando o desembolso.