Nascar Brasil traz oval inédito para a América do Sul ainda em 2024

A Nascar Brasil acaba de anunciar que o Autódromo Internacional de Curvelo, também conhecido como “Circuito dos Cristais”, na região central de Minas Gerais (170 km de Belo Horizonte), vai sediar a final do torneio Special Edition, evento que encerra a temporada em 17 de novembro.

A oitava e última etapa da categoria será realizada na novíssima pista oval do autódromo, com 1.250 metros e 16 graus de inclinação em uma das curvas. “Já estávamos com a ideia de levar uma disputa da Nascar para o público mineiro, e o projeto nasceu desde quando fechamos com a marca americana de competições. Um dos compromissos pactuados era a construção de um traçado oval até 2025 para que tivéssemos uma alternativa ao anel externo do Autódromo de Goiânia. Para nossa alegria essa entrega foi antecipada e poderemos fechar o campeonato com um evento de alto gabarito e que promete muitas emoções”, explicou o representante da Nascar Brasil, Thiago Marques.

O executivo também destaca a qualidade de construção e desenho da nova pista do autódromo aos circuitos americanos onde são realizadas as disputas da Nascar Cup Series. “O tamanho escolhido de pista, com três quartos de milha, é um clássico dentro das competições nos Estados Unidos. Então, desde o início, apoiamos esse modelo de traçado, que será o primeiro a receber a chancela oficial da Nascar Brasil”, revelou Marques.

O contrato de parceria com o Circuito dos Cristais tem validade até 2026, o que garante que o autódromo estará presente nas próximas temporadas. “O projeto representa um marco inicial de circuitos ovais no Brasil e acredito que estamos contribuindo ainda mais, para o rápido crescimento da Nascar no nosso país. É uma grande oportunidade para o Circuito do Cristais voltar a ser palco dos grandes eventos de automobilismo do Brasil”, disse Marco Túlio Ferreira dos Santos, Diretor Geral do Autódromo Internacional de Curvelo – Circuito dos Cristais, em Minas Gerais.

A Special Edition da Nascar Brasil abre seus trabalhos na temporada 2024 neste final de semana – 3 e 4 de agosto –, com a realização do classificatório e das três corridas da etapa que corresponde à quinta do calendário da categoria. O torneio, que corre simultâneo ao campeonato nacional da categoria, tem formato e regras diferenciados. Nessas etapas especiais, cada carro poderá ser pilotado um ou dois pilotos inscritos e, no final de cada evento, estes pontuam e se classificam em suas respectivas classes (Nascar Brasil e Challenge).

A novidade da etapa fica por conta da segunda prova da etapa que será no formato #SunsetRace. Ou seja, todos os carros Chevrolet Camaro e Ford Mustang largam bem no finzinho da tarde do sábado, ao pôr do sol, e fecham a corrida com os faróis de led acesos e o céu todo escuro. Além disso, o grid contará com a presença do piloto Daniel Suarez, da Nascar Cup, convidado da etapa.

“Tem sido uma experiência muito empolgante poder competir aqui no Brasil com a Nascar Brasil”, afirma o piloto titular do #91 na competição americana.

“Este circuito é muito legal, foi de arrepiar. Quero felicitar ao time da Nascar Brasil pela conquista. Isso me fez lembrar de como começou a jornada da Nascar no México, Há 10 anos. Pilotos nos Estados unidos nem sabiam que já tínhamos ovais no México. E hoje temos cerca de seis circuitos ovais no país. Este é um grande início. Espero que os pilotos brasileiros possam aproveitar e se divertir. Pois um longo trabalho nos bastidores foi preciso para isso acontecer e se tornar realidade. E tenho certeza que este será o primeiro oval de muitos”, completou Daniel Suárez.

A Nascar Brasil Series conta com apoio da Chevrolet, Maxon oil, Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Zanoello, Graxa e Across. (Fotos: Luciano Santos/Nascar Brasil/Divulgação).