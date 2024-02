Nakata apresenta dicas para revisão da bandeja de suspensão

A bandeja de suspensão ou braço oscilante, peça que faz suporte da ligação das rodas com a estrutura do veículo, geralmente com formato em V com três pontos de fixação. Mas, há também algumas aplicações que demandam apenas dois pontos de fixação.

Importante para o controle e equilíbrio do carro, a peça possibilita que a suspensão faça os movimentos quando o veículo trafega por vias irregulares e me freadas e arrancadas também, bem como suporta a carga. Por isso, a peça deve ser robusta.

A Nakata, fabricante de autopeças para o mercado de reposição, recomenda ter atenção a ruídos provenientes da suspensão e aos desgastes em buchas e pivô, bem como deformações e trincas na estrutura da bandeja de suspensão, indicando comprometimento da peça.

Ao fazer a manutenção da bandeja, o estado de outros componentes da suspensão deve ser avaliado. Rodar com folga na bandeja pode ocasionar desgaste nas bieletas, coxim do amortecedor e as juntas homocinéticas. É preciso cuidado também, em algumas aplicações, pois há o lado específico para cada bandeja.

Essa dica pode ser conferida na websérie “Transforme suas Vendas”, que apresenta informações técnicas sobre autopeças para os profissionais de terem conhecimento sobre a peça, contribuindo para atendimento técnico. Disponível no YouTube, o canal Componentes Nakata (@ComponentesNakata), aborda também outros assuntos, como amortecedor, kit amortecedor e molas helicoidais.

A Nakata conta com bandejas de suspensão para veículos de passeio, picapes, utilitários, nacionais e importados, completas ou parciais, com ou sem pivô. Contam com processos rigorosos de qualidade e tem 6 meses de garantia de fábrica. Por isso, é necessário guardar o certificado preenchido e o cupom fiscal.

Para conferir esta e outras dicas de manutenção, basta acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=6Nq5eViFYJU.