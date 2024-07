Muffato lidera a GT Truck com 3 pontos de vantagem para Rafael Fleck

Três pontos separam o paranaense Pedro Muffato do gaúcho Rafael Fleck na classificação da categoria GT Truck no Campeonato Interestadual de Fórmula Truck. Atual campeão, Muffato lidera com 263 pontos, com uma vantagem de apenas três pontos sobre Rafael Fleck, estreante na categoria GT Truck. Os dois competem com caminhões Scania.

Muffato e Fleck duelam pela liderança desde a abertura da temporada. O veterano piloto já teve uma boa vantagem com as vitórias em Guaporé e Cascavel, mas viu a diferença minguar para apenas três pontos (263 a 260) em Campo Grande, quando teve problemas e foi apenas o 15º colocado, enquanto que Rafael conquistou o terceiro lugar. O próximo round entre os dois será em Londrina, no dia 4 de agosto, quando será disputada a 5ª etapa da temporada.

Com a primeira metade da temporada concluída, a classificação mostra que o campeonato deste ano será disputadíssimo. O catarinense Túlio Bendo ocupa a terceira colocação, com 250 pontos, a apenas 13 do líder Muffato. Depois veem o também catarinense Everton Fontanella, vencedor da etapa de Campo grande, com 240 pontos; o gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio, com 205; e fechando o Top 6 o paranaense Alisson Nurnberg, com 150. Nurnberg surge como uma das boas surpresas da Fórmula Truck nesta temporada, a sua primeira completa depois de ter estreando no ano passado e competindo apenas nas quatro últimas etapas para se classificar em nono lugar na categoria F-Truck.

A 5ª etapa da temporada da Fórmula Truck está marcada para o dia 4 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná. A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Classificação da categoria GT Truck no Interestadual de Fórmula Truck

1.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, com 263 pontos;

2.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, 260;

3.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 250;

4.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 240;

5.º) Jorge Maurício Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 205;

6.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, 150;

7.º) Rodrigo Gomes Soares (Centralina-MG, Volvo), 125;

8.º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 120;

9.º) Lazaro Donizete (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, 113;

10.º) Leonardo Barramacher (Balneário Camboriú-SC), Volvo, 100;

11.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), 95;

11.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 95;

12.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 91;

13.º) Sandro Abelardo Pinheiro ((Itapema-SC), Mercedes-Benz), 70;

13.º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, 70;

14.º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Volvo, 68;

15.º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, 55;

16.º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo, 50;

17.º) Geraldo Alves de Lima (Santos-SP), Volkswagen, 47;

18.º) Márcio Limestone da Rosa (Colombo-PR), Scania, 45;

19.º) Brayan Ruan Pitta Silva (Curitiba-PR), Scania, 40;

20.º) João Batista M. dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 38;

20.º) Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, 38;

21.º) Dario do Amaral Silva (Pindamonhangaba-SP), Scania, 30;

22.º) Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, 25;

22.º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, 25;

23.º) Valdinei Vieira dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz, 21;

24.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 19;

25.º) Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen), 18;

26.º) João Maria de Lemos (Guarujá-SP), Ford, 14;

27.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, com 0 pontos.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

2 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS).

Próximas etapas:

4 de agosto – Londrina (PR);

08 de setembro – Guaporé (RS);

12 de outubro – Velopark (RS);

10 de novembro – Tarumã (RS);

09 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).