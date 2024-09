Muffatão Auto Center inaugura sua primeira unidade em Cascavel

A cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, ganha uma nova opção de serviços automotivos com a inauguração da primeira unidade do Muffatão Auto Center, em parceria com a Goodyear. Localizada na Avenida Brasil, 1812, a loja, que ocupa uma área de 1.000 metros quadrados, conta com equipamentos de última geração e uma equipe altamente capacitada para realizar serviços de manutenção de freios, suspensão, troca de óleo, pneus, baterias, entre outros.

O Muffatão Auto Center, referência no setor automotivo no Paraná, já atua em Londrina, Cambé e Ibiporã, e agora oferece serviços diferenciados e acessíveis em Cascavel, proporcionando segurança e confiança. Além disso, o Muffatão Auto Center se destaca por ser uma revenda autorizada de pneus Goodyear.

Nova referência em serviços automotivos para Cascavel e região

Com mais de 50 anos de história, o Grupo Muffatão é reconhecido pela excelência de seus serviços e pela constante busca por inovação. A nova loja de Cascavel segue essa tradição, oferecendo um amplo portfólio de serviços automotivos a preço justo. O espaço foi projetado para garantir conforto e facilidade de acesso aos clientes, com localização estratégica e estrutura moderna.

Os serviços oferecidos pela nova unidade incluem manutenção de freios, suspensão, troca de óleo, balanceamento, alinhamento, montagem e desmontagem de pneus, entre outros. A loja ainda conta com sete elevadores, sendo um deles específico para SUVs e pick-ups, além de uma rampa de alinhamento. O acesso duplo — pela Avenida Brasil e pela Rua Martin Afonso de Souza — proporciona ainda mais conveniência aos clientes.

Parceira com a Goodyear fortalece o atendimento ao cliente

A atuação como Revendedor Oficial Goodyear, desde 2015, tem sido um fator-chave para o sucesso da rede. A alta performance dos pneus Goodyear e a integridade nos serviços prestados garantem aos clientes uma experiência segura e confiável. Essa colaboração permite que o Muffatão Auto Center se destaque em um mercado competitivo, oferecendo produtos de qualidade reconhecida mundialmente. “A parceria entre a Goodyear e o Grupo Muffatão é motivo de grande orgulho para nós. A inauguração da nova unidade em Cascavel reforça nosso compromisso em oferecer produtos e serviços de excelência aos consumidores de toda a região, ao lado de um parceiro que compartilha nossos valores de qualidade e confiança. Cascavel é uma região estratégica e estamos certos de que o Muffatão Auto Center trará um impacto positivo, oferecendo soluções inovadoras e um atendimento diferenciado. Esta expansão representa mais um passo importante na nossa jornada de crescimento, e acreditamos que juntos podemos continuar atendendo com excelência as demandas dos motoristas da região”, comemora Renato Zequi, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Goodyear do Brasil.

Impacto local e importância estratégica

A chegada do Muffatão Auto Center a Cascavel não apenas diversifica as opções de serviços automotivos na cidade, como também reforça a relevância estratégica da região para o setor. A Avenida Brasil, um dos principais corredores de tráfego de Cascavel, concentra oficinas, postos de combustíveis e autocenters, tornando a localização da nova loja especialmente atraente para o público local. O Muffatão Auto Center se torna referência em qualidade e atendimento em Cascavel, proporcionando serviços automotivos de alto padrão a um público cada vez mais exigente e conectado às inovações do setor. A inauguração da unidade de Cascavel marca um novo capítulo na bem-sucedida parceria entre Goodyear e Muffatão Auto Center, que continua a expandir sua presença e relevância no mercado. Para conhecer a lista completa de revendas oficiais da Goodyear, acesse o site https://www.goodyear.com.br/.

Serviço:

Muffatão Auto Center – Cascavel-PR:

Endereço: Avenida Brasil, 1.812 – Bairro Pacaembu – Cascavel-PR;

Telefone: 0800 100 9900;

Atendimento: Segunda a sexta-feira das 7h30 às 18 horas e sábado das 8 às 12 horas.

(Foto: Muffatão Auto Center/Divulgação).

Os times Muffatão e Goodyear na inauguração do novo auto center.