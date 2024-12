Mitsubishi Motors realiza última “MIT Weekend” do ano

A Mitsubishi Motors realiza nos dias 12, 13 e 14 de dezembro a sua última edição do ano da MIT Weekend. A quinta ação comercial de 2024 trará condições especiais e exclusivas para a compra de um modelo zero quilômetro da marca em todas as concessionárias do país, além dos já conhecidos 5 anos de garantia em sua linha de veículos.

Entre as condições especiais durante o fim desta semana estão o modelo Eclipse Cross 4×4 Turbo 2025, a picape L200 Triton Outdoor Plus 2025 e o SUV Pajero Sport HPE-S 2025.

Confira abaixo as ofertas da última MIT Weekend de 2024:

Eclipse Cross HPE-S 4×4 Turbo 2025: Entrada de R$ 98.996,00 + 40 parcelas de R$ 2.175,00 + Residuais finais (Parcelas residuais no 30° mês e 40° mês);

Entrada de R$ 98.996,00 + 40 parcelas de R$ 2.175,00 + Residuais finais (Parcelas residuais no 30° mês e 40° mês); L200 Triton Outdoor Plus 2025: Entrada de R$ 112.496,00 + 40 parcelas de R$ 2.465,00 + Residuais finais (Parcelas residuais no 30° mês e 40° mês);

Entrada de R$ 112.496,00 + 40 parcelas de R$ 2.465,00 + Residuais finais (Parcelas residuais no 30° mês e 40° mês); Pajero Sport HPE-S 2025: Entrada de R$ 170.996 + 40 parcelas de R$ 3.723,00 + Residuais finais (parcelas residuais no 30° mês e 40° mês).

“Essa é uma ótima oportunidade para que nossos clientes tenham em suas garagens veículos zero quilômetro sinônimos de robustez, qualidade e segurança. Serão três dias de ações constantes em todas as concessionárias do país para oferecer o que há de melhor para aqueles que procuram carros completos. A expectativa para a 5ª edição do MIT Weekend é alta. O evento é tradicionalmente aguardado pelos clientes, graças ao histórico de bons negócios em edições anteriores. A HPE, representante da Mitsubishi no Brasil, pretende superar os resultados já alcançados, fazendo desta a mais bem-sucedida até o momento”, exalta Jack Nunes, diretor comercial da Mitsubishi Motors.

As ofertas são válidas em todo o território nacional durante o período do MIT Weekend (12 a 14/12/2024). (Ilustração: Mitsubishi Motors/Divulgação).