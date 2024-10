Mitsubishi Motors faz “MIT Weekend” de 24 a 26 de outubro

A Mitsubishi Motors realiza a partir desta quinta-feira (24) até sábado (26) mais uma edição da MIT Weekend. A quarta ação comercial do ano trará condições especiais e exclusivas para a compra de um modelo zero quilômetro da marca em todas as concessionárias do país, além dos já conhecidos 5 anos de garantia em sua linha de veículos.

Entre as condições especiais durante o fim desta semana estão o modelo Eclipse Cross Rush com opção de entrada de R$ 67.986,00 + 36 parcelas mensais de R$ 1.723,00 + residual final (parcela no 24º mês e no 36º mês).

Entre as picapes, o modelo L200 Triton Sport Outdoor Plus terá a opção especial de financiamento que parte da entrada de R$ 103.996,00 + 36 parcelas mensais de R$ 2.510,00 + residual final (parcela no 24º mês e no 36º mês). Por fim, o SUV Pajero Sport HPE será comercializado com entrada de R$ 139.996,00 + 36 parcelas mensais de R$ 3.494,00 + residual final (parcela no 24º mês e no 36º mês).

Os modelos citados contarão ainda com supervalorização na troca do seminovo, iniciativa da marca dos três diamantes para que os clientes saiam com seu Mitsubishi zero quilômetro.

“Esta é mais uma ação muito importante da Mitsubishi para que os clientes estejam nas nossas concessionárias e conheçam veículos conhecidos por sua robustez, segurança e alta tecnologia embarcada. Buscamos sempre oferecer os melhores produtos para nossos clientes e produtos de qualidade indiscutível”, exalta Jack Nunes, diretor comercial da Mitsubishi Motors.

As ofertas são válidas em todo o território nacional durante o período do MIT Weekend de 24 a 26/10/2024. (Ilustração: Mitsubishi/Divulgação).