Mitsubishi Motors apresenta série especial Eclipse Cross Motorsports

A Mitsubishi Motors apresenta hoje (15/10) a série especial Eclipse Cross Motorsports, que celebra os 30 anos do rally de regularidade promovido pela marca japonesa, uma das mais reconhecidas no país por proporcionar experiências 4×4 a seus clientes.

Limitado a apenas 100 unidades, o modelo – comercializado com preço de R$ 228.990 – é o primeiro da história da Mitsubishi no Brasil a contar com a participação dos clientes da marca na escolha de seu design. Para tal, a marca promoveu uma votação online que contou com a adesão de mais de 850 participantes, que puderam escolher dentre diversas combinações, desde cor de carroceria até detalhes internos entre as opções que mais lhes agradavam. O Mitsubshi Eclipse Cross Motorsport já está na rede de concessionários da marca.

Baseado na versão topo de linha do Eclipse Cross, a HPE-S S-AWC, o modelo conta com tração 4×4 e tem apelo bastante aventureiro, em linha com o rally de regularidade da marca.

Por fora, a série especial Eclipse Cross Motorsports tem carroceria pintada na cor exclusiva cinza Concrete Spot. O uso de acabamentos em preto fosco presentes no para-choques traseiro e dianteiro e, também, nas molduras das caixas de roda criam um contraste que reforçam o espírito off-road da versão.

O apelo arrojado do modelo é reforçado pela presença de rodas aro 18 em liga-leve, calçadas com pneus ATR 225/55 R18 – o que reforça sua capacidade off-road, especialmente por conta do sistema de tração 4×4 herdado do lendário Lancer Evolution.

O Eclipse Cross Motorsports também conta com rack de teto transversal de estilo WingBar da marca Thule, junto com adesivos Motorsports que remetem à série especial nas portas dianteiras, que se unem a outros adesivos comemorativos aos 30 anos do Rally Motorsports aplicados na coluna B e vidro traseiro.

Por fim, o interior da série especial recebeu detalhes na cor preto brilhante e plaqueta exclusiva aplicada no painel.

Um legítimo 4×4

A série especial Eclipse Cross Motorsports conta com moderno motor 4B40 MIVEC Turbo de injeção eletrônica direta multiponto semi-sequencial resultando em 165cv de potência e 25,5 kgf.m de torque.

O powertrain é combinado à transmissão automática INVECS-III CVT com sistema sequencial Sport Mode com 8 marchas e opção de trocas por meio de haletas dispostas na coluna de direção (Paddle Shifters).

Tudo isso aliado ao sistema de controle dinâmico integrado à tração 4WD que garante uma rodagem segura em qualquer tipo de piso – o sistema controla automaticamente a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro.

O motorista pode optar por três modos de condução: AUTO, SNOW ou GRAVEL, dependendo das condições de cada tipo de terreno, visando melhorar a precisão na condução e estabilidade.

Segurança acima de tudo

A série especial Motorsports também oferece o pacote completo de tecnologia MiTEC com diversos sistemas inteligentes de segurança ativa e passiva, que protegem todos os seus ocupantes e proporcionam uma dirigibilidade segura e sem igual.

Entre os sistemas, destacam-se:

BSW (Blind Spot Warning) – Aviso sonoro e de luz nos espelhos retrovisores indicando região de ponto cego;

UMS (Ultrasonic Miss acceleration Mitigation System) – Sistema de prevenção de aceleração involuntária, que reduz as chances e o perigo de atingir obstáculos a até quatro metros, na frente ou atrás do veículo, caso o motorista pressione fortemente o acelerador por engano com o carro parado ou até 10km/h;

RCTA (Rear Cross Traffic Alert) – Sistema de aviso de tráfego traseiro, que ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em marcha a ré;

Speed Limiter – Limita uma velocidade pré-estabelecida pelo motorista;

ASC (Active Stability Control) – Controle ativo de estabilidade, evitando escorregamento em curvas;

ATC (Active Traction Control) – Controle Ativo de Tração, atua em pisos de baixa aderência ou em situações de aceleração brusca;

ACC (Adaptative Cruise Control) – Piloto automático adaptativo de nova geração, que diminui e acompanha automaticamente a velocidade do veículo à frente;

FCM (Forward Collision Mitigation) – Sistema de frenagem autônoma, que ajuda a prevenir colisões frontais identificando veículos ou pedestres por meio de câmeras e radar;

LDW (Lane Departure Warning) – Aviso de saída de faixa de rolamento;

AHB (Auto High Beam) – Acionamento automático do farol alto, liga e desliga automaticamente as luzes altas para não ofuscar a visão de condutores na direção oposta e/ou a frente. (Fotos: Mitsubishi/Divulgação).