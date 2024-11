Mitsubishi apresenta nova geração da picape Triton

A espera acabou. A sexta e mais atual geração da renomada linha de picapes Mitsubishi Triton foi apresentada nessa quinta-feira (21/11) ao mercado brasileiro. Completamente novo, o veículo chega em seis versões diferentes — algumas delas com preço de lançamento mais baixo em relação à geração anterior — e oferece ainda mais robustez, estabilidade, segurança e conforto.

Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), a picape é a única de tecnologia japonesa fabricada em solo nacional, no centro de uma importante região do agronegócio brasileiro. A picape estará disponível para pré-venda a partir de dezembro em todas as 128 concessionárias Mitsubishi Motors de todo o Brasil. Suas primeiras unidades devem chegar às lojas a partir do próximo mês de janeiro.

As diferentes versões são perfeitas para atender aos mais variados perfis de público, desde o profissional do campo, ao executivo de uma grande metrópole ou mesmo aos amantes de trilhas e esportes ao ar livre. Todas elas são oferecidas com o mesmo motor completamente renovado em relação à geração anterior e com os seguintes valores: Triton GL MT (exclusivo para venda direta) – R$ 249.990; Triton GL – AT (exclusivo para venda direta) – R$ 259.990; Triton GLS – R$ 265.990; Triton HPE – R$ 284.990; Triton HPE-S – R$ 314.990; Triton Katana – R$ 329.990.

Pela primeira vez na história da Mitsubishi Motors no Brasil, o veículo chega com duas versões topo de linha. A Katana, cujo nome remete à espada de alta precisão e rapidez usada pelos samurais japoneses, tem uma proposta mais jovem e esportiva, graças ao acabamento escuro abundante em diversos itens.

O nome Katana também está associado à honra, disciplina e ao espírito guerreiro tão presentes na cultura japonesa. Já seu “par”, a versão HPE-S oferece aos clientes os mesmos equipamentos, mas com uma aparência clássica e conservadora, graças aos itens com acabamento em cinza e cromado. Com cinco anos ou 100 mil quilômetros de garantia de fábrica, o modelo chega para ser um dos mais relevantes dentro do segmento de picapes médias 4×4 diesel no Brasil, e honra toda a tradição e legado que a linha de picapes Triton traz desde sua primeira geração, lançada no Japão em 1978.

A linha Mitsubishi Triton é, atualmente, responsável por 48% do total de vendas de todos os modelos Mitsubishi Motors disponíveis no Brasil. A chegada da sexta geração ao mercado deve consolidar ainda mais o modelo como uma das melhores opções dentro do concorrido segmento de picapes médias 4×4 a diesel disponíveis no país.

Nova estrutura

A sexta geração da picape Mitsubishi Triton chega completamente renovada em relação à geração anterior, a começar por um novo chassi, acompanhado também de uma nova carroceria. Baseado no conceito Mega Chassis, o chassi da nova Triton é o mais robusto já desenvolvido em toda a história da Mitsubishi Motors. Mais leve, extremamente resistente, ele oferece 60% mais rigidez flexional e 40% mais rigidez torcional em relação à geração anterior.

A nova estrutura também é consideravelmente maior em relação à geração anterior, com 130 milímetros a mais na distância entre eixos, 20 milímetros a mais de comprimento total e 50 milímetros a mais de largura, o que oferece mais espaço para todos os ocupantes, seja nos bancos dianteiros ou traseiros. Apesar de maiores, as dimensões da picape não são exageradas e tem o tamanho ideal para oferecer mais estabilidade e mais facilidade de condução, seja em uma cidade com ruas apertadas, seja em uma rodovia de cinco ou mais faixas, graças à sua excelente capacidade de manobras e sua ampla visibilidade.

Novo design externo

A nova carroceria que estreia nessa sexta geração da Triton dá à picape uma aparência inédita que transmite ainda mais robustez e sofisticação, sem deixar de lado o espírito esportivo e desbravador, sempre presente na linha Triton desde seu lançamento, mais de quatro décadas atrás. Totalmente baseada no conceito de design “Modo Beast”, ela evoca a um veículo forte, robusto e preparado para qualquer necessidade.

Na parte dianteira, a grade frontal dividida em três partes é ampla e mais larga que na geração anterior, assim como o para-choque dianteiro, pintado na cor da carroceria, que traz o já renomado conceito Dynamic Shield com acabamento em preto brilhante, em cromado ou até mesmo na cor da carroceria, dependendo da versão.

O conjunto óptico traz DRLs em LED bem afilados com assinatura em “L” que remetem aos olhos de um predador em busca de sua caça. Logo abaixo deles encontram-se as luzes de seta, o farol alto e os faróis de neblina. Tal disposição garante um visual bastante moderno e arrojado para o modelo.

A versão Katana abusa dos acabamentos em preto metálico, presentes em itens como no skidplate, maçanetas, retrovisores, molduras dos faróis de neblina, moldura da tampa da caçamba, para-choque traseiro e no rack de teto. As rodas de aro 18 com acabamento também em preto dão o toque final para a proposta esportiva e aventureira da versão.

Nas demais versões, os mesmos acabamentos chegam em cromado ou na cor da carroceria, e oferecem um visual limpo e dinâmico, sem perder a proposta robusta presente em toda a linha.

Como forma de auxiliar os ocupantes do veículo, a lateral da picape pode ser equipada – dependendo da versão – com estribos laterais bastante largos, projetados para fornecer uma plataforma antiderrapante de acesso facilitado ao interior do veículo, mesmo quando em uso off-road e condições escorregadias.

Na parte traseira, as saliências laterais do para-choques podem servir como plataforma de acesso à caçamba quando sua tampa está aberta, o que facilita o acesso e a acomodação de cargas.

Na caçamba, o diferencial fica para o revestimento em X-Liner. Antiderrapante e antirriscos, o revestimento vem de série em todas as versões e oferece extrema durabilidade e praticidade aos ocupantes. Ele substitui a proteção removível em plástico presente em algumas concorrentes e é totalmente impermeável.

As lanternas com assinatura LED em “T” reforçam o senso de largura da carroceria além de evocarem a robustez presente no modelo. A versão Katana ainda é equipada com um Santo Antônio estilizado em preto metálico com detalhe em Dark Titanium, para um visual ainda mais robusto e esportivo.

Interior sofisticado

Assim como na parte externa, o interior da nova Mitsubishi Triton é completamente novo em relação à geração anterior. Absolutamente tudo é novo, a começar pelo tamanho maior, graças ao aumento da largura e entre eixos, que entrega ainda mais espaço entre os bancos a todos os seus ocupantes. A experiência a bordo é totalmente intuitiva e moderna e mescla o uso de telas sensíveis ao toque com botões e mostradores físicos, tudo feito com materiais duráveis de fino acabamento, dispostos de forma fácil e sempre à mão dos ocupantes.

Todo o interior da nova Mitsubishi Triton foi projetado sob o conceito de “eixo horizontal”, ou seja, por meio de uma mesma linha que vai do centro do volante até o final do painel central, todos os comandos estão alinhados, o que torna a vida a bordo totalmente intuitiva, fácil de usar, além de proporcionar uma sensação de maior amplitude para os ocupantes. Os botões físicos são ideais para o uso fácil em situações de terrenos difíceis uma vez que, independentemente da trepidação imposta pelo piso, eles são facilmente acionados.

O volante multifuncional de três raios é menor em relação à geração anterior e oferece excelente ergonomia – além de ajustes de altura e profundidade – e acionamento de comandos de forma bastante simples e rápida por parte do motorista. O condutor também tem acesso a um novo painel de instrumentos, capaz de atender a todos os perfis de clientes. Os mostradores de velocidade, temperatura, nível de combustível e tacômetro são físicos enquanto todas as demais informações são mostradas em um painel de 7 polegadas e alta definição.

Nele, são mostradas as mais diversas informações sobre o funcionamento da picape como modo de condução dentro ou fora de estrada, números de consumo, mapa, informações de dirigibilidade e segurança, entre outros. Alinhado com o painel de instrumentos está o novo sistema de entretenimento, com tela sensível ao toque de nove polegadas e alta definição. Compatível com os sistemas Android Auto e Apple Carplay, o sistema oferece diversas funções totalmente integradas a até dois celulares de forma simultânea, ou seja, enquanto o passageiro comanda de seu próprio celular a escolha de uma playlist, o celular do motorista pode projetar o Waze ou Google Maps na tela.

Além dos comandos na própria tela, os ocupantes também têm à sua disposição botões físicos que controlam inúmeras funções que vão desde os comandos de intensidade e temperatura do ar-condicionado dual-zone, até o sistema de câmeras 360º disponível na versão Katana. O painel também traz dois porta-luvas, um tradicional, mais amplo e iluminado além de outro na parte superior, com tampa, ideal para guardar documentos e itens de fácil acesso, um exemplo de como o design deve oferecer elegância e funcionalidade.

As versões HPE, HPE-S e Katana oferecem ainda uma nova forma de carregamento de celular sem fio – além das já conhecidas saídas auxiliares USB-A e USB-C, tanto para a fileira da frente quanto para a de trás – além de tomadas carregadoras 12V nos consoles centrais dianteiro e traseiro.

O amplo uso do couro premium aliado aos acabamentos soft touch de alta qualidade reforçam a proposta de sofisticação que a picape oferece a seus ocupantes. Os bancos em couro, que nas versões Katana e HPE-S recebem costura em cores contrastantes, são sem dúvida os mais confortáveis e ergonômicos da categoria, ideais para viagens longas.

O interior também conta com um sistema de ar-condicionado ainda mais eficiente por conta das saídas de ar colocadas no teto, que permitem a refrigeração de toda a cabine de forma mais rápida, ao captar o ar refrigerado da primeira fileira e transferir para a fileira de trás. Os passageiros do banco traseiro podem ajustar a intensidade da ventilação em até quatro níveis, através de um comando localizado no teto.

Motor e câmbio

Toda a linha da sexta geração da Mitsubishi Triton é equipada com o novo motor diesel 4N16 Super High Power de dupla turbina e 2.4 litros, que rende 205 cv de potência e 47,9kgf.m de torque. O propulsor possui duplo comando de válvulas no cabeçote (DOHC), transmissão por corrente QPM, sistema de alimentação de alta pressão e injeção direta de combustível. Tais sistemas oferecem melhor linearidade de entrega de torque e respostas bastante rápidas aos comandos no pedal do acelerador. Aliado ao sistema de transmissão automático de seis velocidades com calibração adaptativa INVECS-II, a nova geração da Mitsubishi Triton é seguramente a picape média mais econômica da categoria.

O sistema de SCR (ureia), integrado ao sistema de pós-tratamento com tanque de 17 litros, garante mais de 10 mil quilômetros de autonomia ao veículo, resultando em baixíssimos níveis de emissões, sem comprometer a linearidade de entrega de torque, respostas intuitivas aos comandos de pedal do acelerador e transmissão rápida e com calibração adaptativa INVECS-II.

Novo sistema de suspensão

Se a proposta da nova Mitsubishi Triton é ser ainda mais robusta e confortável em relação às gerações anteriores, o sistema de suspensão é também um dos grandes responsáveis por entregar essas características. Ele é completamente novo e foi projetado para oferecer o máximo em conforto, segurança e estabilidade em qualquer tipo de terreno, independentemente do peso da carga que a picape pode carregar. As modificações melhoraram de forma significativa o conforto e o desempenho ao dirigir em qualquer tipo de terreno.

A suspensão dianteira utiliza o sistema de duplos braços sobrepostos (Double Wishbone), enquanto a suspensão traseira utiliza o tradicional conjunto de feixe de molas, com ajustes perfeitamente adequados tanto para o uso urbano quanto para o off road. O curso de suspensão também ficou 20 milímetros maior, entregando uma melhor aderência e tração em trechos de terra, lama, pedra e cascalho.

Tração

O sistema de tração oferecido na linha Triton é, há anos, um dos principais responsáveis pela picape ser a mais robusta do mercado. Nessa nova geração, ele chega ainda melhor.

A nova Triton é a única da categoria a oferecer 7 opções de modo de direção – Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand e Rock – que ajustam a tração e a performance de acordo com o piso escolhido. Não importa em qual situação esteja, a nova Mitsubishi Triton se adapta ao terreno e facilita qualquer transposição com conforto e confiabilidade ao motorista. O destaque fica ainda para o exclusivo modo Gravel, que permite a máxima velocidade em cascalho ou pisos escorregadios.

O sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) oferece ao motorista quatro modos distintos de operação, incluindo a reduzida, ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno. Por meio do seletor no console central, ele pode facilmente escolher o melhor ajuste, dependendo do local e das características do piso:

2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro.

4HLc – Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.

4LLc – Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

A sexta geração da linha de picapes Triton deve chegar ao mercado brasileiro em meados de janeiro. A pré-venda da picape começará em dezembro nas concessionárias da marca em todo Brasil. (Fotos: Mitsubishi Motors/Divulgação).